Что предлагают в правительстве
По словам премьер-министр Дениса Шмыгаля из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС подтоплены более 4,3 тысячи зданий. Сейчас площадь затопления уже уменьшается, впрочем, до естественного уровня вода снизится только за 2 недели.
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Кроме того, правительство определило главные задачи по ликвидации теракта. Среди них:
- Оперативно создать реестр пострадавших общин, чтобы понимать потребности каждого и иметь основу для выделения средств и компенсаций.
- Быстро наработать механизм компенсаций для пострадавших от подрыва россиянами Каховской ГЭС людей.
Должны обеспечить как помощь при восстановлении жилья, так и финансовую помощь тем, кто потерял средства к существованию,
– добавил Шмигаль.
Не менее важной необходимостью сейчас остается водоснабжение для общин. Поэтому в краткосрочном приоритете артезианские скважины, но в максимально короткие сроки должно начаться строительство новых водопроводов и насосных станций.
На какое возмещение могут претендовать украинцы
- Материальный ущерб нанесенному любому имуществу, товару, недвижимости, производству, находившимся в собственности или распоряжении.
- Упущенной выгоды – доход, который можно было бы получить от ведения деятельности, если бы не произошло катастрофы.
- Нравственный вред (касается физических лиц).
- Невыплаченная заработная плата – только если трудовые отношения были приостановлены после катастрофы.
- Дополнительные расходы, понесенные в связи с преступными действиями страны-агрессора – на правовую помощь, экспертизу, оценку убытков и т.д.
После этого необходимо обратиться в суд и в судебном порядке взимать денежные средства. Украина уже обратилась в Международный уголовный суд. Следовательно, вся необходимая информация для расследования будет предоставлена.