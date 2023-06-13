Что предлагают в правительстве

По словам премьер-министр Дениса Шмыгаля из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС подтоплены более 4,3 тысячи зданий. Сейчас площадь затопления уже уменьшается, впрочем, до естественного уровня вода снизится только за 2 недели.

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Кроме того, правительство определило главные задачи по ликвидации теракта. Среди них:

Оперативно создать реестр пострадавших общин, чтобы понимать потребности каждого и иметь основу для выделения средств и компенсаций.

Быстро наработать механизм компенсаций для пострадавших от подрыва россиянами Каховской ГЭС людей.

Должны обеспечить как помощь при восстановлении жилья, так и финансовую помощь тем, кто потерял средства к существованию,

– добавил Шмигаль.

Не менее важной необходимостью сейчас остается водоснабжение для общин. Поэтому в краткосрочном приоритете артезианские скважины, но в максимально короткие сроки должно начаться строительство новых водопроводов и насосных станций.

На какое возмещение могут претендовать украинцы

Материальный ущерб нанесенному любому имуществу, товару, недвижимости, производству, находившимся в собственности или распоряжении.

Упущенной выгоды – доход, который можно было бы получить от ведения деятельности, если бы не произошло катастрофы.

Нравственный вред (касается физических лиц).

Невыплаченная заработная плата – только если трудовые отношения были приостановлены после катастрофы.

Дополнительные расходы, понесенные в связи с преступными действиями страны-агрессора – на правовую помощь, экспертизу, оценку убытков и т.д.

Для подтверждения убытков нужно собрать такие документы, как акт инвентаризации имущества, балансовая справка, техническая документация на имущество, технические паспорта Бюро технической инвентаризации (БТИ), паспорта на оборудование, на транспортные средства, протоколы полиции, ГСЧС, справка Торгово-промышленной палаты (ТПП), фотофиксация убытков – состояние имущества и после повреждения.

После этого необходимо обратиться в суд и в судебном порядке взимать денежные средства. Украина уже обратилась в Международный уголовный суд. Следовательно, вся необходимая информация для расследования будет предоставлена.