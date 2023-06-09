Как рассказали 24 Каналу в юридической компании Main Business Partner, получение возмещения из иностранных активов России сделается возможным после признания ее преступления на международном уровне. В связи с этим Украина уже обратилась в Международный уголовный суд, обязавшись предоставить ему всю необходимую информацию для расследования.

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На какую компенсацию можно претендовать

Материальный ущерб нанесенному любому имуществу, товару, недвижимости, производству, находившимся в собственности или распоряжении.

Упущенной выгоды – доход, который можно было бы получить от ведения деятельности, если бы не произошло катастрофы.

Нравственный вред (касается физических лиц).

Невыплаченная заработная плата – однако если после катастрофы трудовые отношения были приостановлены.

– однако если после катастрофы трудовые отношения были приостановлены. Дополнительные расходы, понесенные в связи с преступными действиями страны-агрессора – на правовую помощь, экспертизу, оценку убытков и т.д.

Какие документы собирать

Для подтверждения убытков, необходимо собрать или восстановить документы на имущество, а также устанавливающие обстоятельства причиненного вреда. Среди них:

акт инвентаризации имущества;

балансовая справка;

техническая документация на имущество;

технические паспорта Бюро технической инвентаризации (БТИ);

паспорта на оборудование, на транспортные средства;

протоколы полиции, ГСЧС, справка Торгово-промышленной палаты (ТПП);

фотофиксация ущерба – состояние имущества до и после повреждения.

Что делать дальше

После сбора необходимых документов необходимо обратиться в суд – и в судебном порядке взыскать средства.

Судебное решение в вашей пользе в будущем можно будет признать в других странах и получить возмещение за счет замороженных активов агрессора в этих странах. Без сомнения этот акт терроризма будет признан преступлением международным сообществом,

– отмечают юристы.

Россия нарушила Женевскую конвенцию

В то же время, отмечают юристы, действия России являются грубым нарушением норм международного права и нарушают Женевскую конвенцию.

Справка. По статье 56 Первого дополнительного протокола в Женевские конвенции от 8 июня 1977 года, плотины, дамбы и атомные электростанции не должны становиться объектами нападения, если такое нападение может вызвать тяжелые потери среди гражданского населения. При почему, запрет действует даже если эти объекты военные.

В украинском же законодательстве, отмечают юристы, за это преступление предусмотрена уголовная ответственность – за статьей 438 Уголовного кодекса "Нарушение законов и обычаев войны".

Справка. Эта статья касается, в частности, жестокого обращения с гражданским населением. Если же оно соединено с умышленным убийством, наказанием будет лишение свободы сроком до 15 лет или пожизненное заключение. Есть, это особенно тяжкое преступление.