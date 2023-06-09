Як розповіли 24 Каналу в юридичній компанії Main Business Partner, отримання відшкодування з іноземних активів Росії уможливиться після визнання її злочину на міжнародному рівні. У зв’язку з цим Україна вже звернулась до Міжнародного кримінального суду, зобов'язавшись надати йому всю необхідну інформацію для розслідування.

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На яку компенсацію можна претендувати

Матеріальної шкоди завданому будь-якому майну, товару, нерухомості, виробництву, що перебували у власності чи розпорядженні.

Втраченої вигоди – дохід, який можна було б отримати від ведення діяльності, якби не сталось катастрофи.

Моральної шкоди (стосується фізичних осіб).

Невиплаченої заробітної плати – однак лише якщо після катастрофи трудові відносини були призупинені.

– однак лише якщо після катастрофи трудові відносини були призупинені. Додаткових витрат, понесених у зв’язку зі злочинними діями країни-агресора – на правову допомогу, експертизу, оцінку збитків тощо.

Які документи збирати

Для підтвердження збитків, необхідно зібрати або відновити документи на майно, а також ті, що встановлюють обставини спричиненої шкоди. Серед них:

акт інвентаризації майна;

балансова довідка;

технічна документація на майно;

технічні паспорти Бюро технічної інвентаризації (БТІ);

паспорти на обладнання, на транспортні засоби тощо;

протоколи поліції, ДСНС, довідка Торгово-промислової палати (ТПП);

фотофіксація збитків – стан майна до та після пошкодження.

Що робити далі

Після збору всіх необхідних документів необхідно звернутися до суду – та в судовому порядку стягнути кошти.

Судове рішення на вашу користь в майбутньому можна буде визнати в інших країнах та отримати відшкодування за рахунок заморожених активів агресора в цих країнах. Без сумніву цей акт тероризму буде визнано злочином міжнародною спільнотою,

– зазначають юристи.

Росія порушила Женевську конвенцію

Водночас, зазначають юристи, дії Росії є грубим порушенням норм міжнародного права та порушують Женевську конвенцію.

Довідка. За статтею 56 Першого додаткового протоколу до Женевських конвенцій від 8 червня 1977 року греблі, дамби й атомні електростанції не повинні ставати об'єктами нападу, якщо такий напад може викликати тяжкі втрати серед цивільного населення. При чому, заборона діє навіть якщо ці об'єкти є військовими.

В українському ж законодавстві, зазначають юристи, за цей злочин передбачена кримінальна відповідальність – за статтею 438 Кримінального кодексу "Порушення законів та звичаїв війни".

Довідка. Ця стаття стосується, зокрема, жорстокого поводження з цивільним населенням. Якщо ж воно поєднане з умисним вбивством, покаранням буде позбавлення волі на строк до 15 років або довічне ув’язнення. Тобто, це є особливо тяжким злочином.