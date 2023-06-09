Як розповіли 24 Каналу в юридичній компанії Main Business Partner, отримання відшкодування з іноземних активів Росії уможливиться після визнання її злочину на міжнародному рівні. У зв’язку з цим Україна вже звернулась до Міжнародного кримінального суду, зобов'язавшись надати йому всю необхідну інформацію для розслідування.
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На яку компенсацію можна претендувати
- Матеріальної шкоди завданому будь-якому майну, товару, нерухомості, виробництву, що перебували у власності чи розпорядженні.
- Втраченої вигоди – дохід, який можна було б отримати від ведення діяльності, якби не сталось катастрофи.
- Моральної шкоди (стосується фізичних осіб).
- Невиплаченої заробітної плати – однак лише якщо після катастрофи трудові відносини були призупинені.
- Додаткових витрат, понесених у зв’язку зі злочинними діями країни-агресора – на правову допомогу, експертизу, оцінку збитків тощо.
Які документи збирати
Для підтвердження збитків, необхідно зібрати або відновити документи на майно, а також ті, що встановлюють обставини спричиненої шкоди. Серед них:
- акт інвентаризації майна;
- балансова довідка;
- технічна документація на майно;
- технічні паспорти Бюро технічної інвентаризації (БТІ);
- паспорти на обладнання, на транспортні засоби тощо;
- протоколи поліції, ДСНС, довідка Торгово-промислової палати (ТПП);
- фотофіксація збитків – стан майна до та після пошкодження.
Що робити далі
Після збору всіх необхідних документів необхідно звернутися до суду – та в судовому порядку стягнути кошти.
Судове рішення на вашу користь в майбутньому можна буде визнати в інших країнах та отримати відшкодування за рахунок заморожених активів агресора в цих країнах. Без сумніву цей акт тероризму буде визнано злочином міжнародною спільнотою,
– зазначають юристи.
Росія порушила Женевську конвенцію
Водночас, зазначають юристи, дії Росії є грубим порушенням норм міжнародного права та порушують Женевську конвенцію.
В українському ж законодавстві, зазначають юристи, за цей злочин передбачена кримінальна відповідальність – за статтею 438 Кримінального кодексу "Порушення законів та звичаїв війни".