Що пропонують в уряді

За словами прем'єр-міністр Дениса Шмигаля наразі через підрив росіянами Каховської ГЕС підтоплені понад 4,3 тисячі будівель. Зараз площа затоплення вже зменшується, втім до природного рівня вода знизиться тільки за 2 тижні.

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Крім того, уряд визначив головні завдання з ліквідації теракту. Серед них:

Оперативно створити реєстр постраждалих громад, аби розуміти потреби кожного та мати основу для виділення коштів та компенсацій.

Швидко напрацювати механізм компенсацій для людей, які постраждали від підриву росіянами Каховської ГЕС.

Маємо забезпечити як допомогу при відбудові житла, так і фінансову допомогу тим, хто втратив засоби для існування,

– додав Шмигаль.

Не менш важливою потребою зараз залишається водопостачання для громад. Тому у короткостроковому пріоритеті — артезіанські свердловини, але в максимально короткі терміни повинно розпочатися будівництво нових водогонів та насосних станцій.

На яке відшкодування можуть претендувати українці

Матеріальної шкоди завданому будь-якому майну, товару, нерухомості, виробництву, що перебували у власності чи розпорядженні.

Втраченої вигоди – дохід, який можна було б отримати від ведення діяльності, якби не сталось катастрофи.

Моральної шкоди (стосується фізичних осіб).

Невиплаченої заробітної плати – тільки якщо трудові відносини були призупинені після катастрофи.

Додаткових витрат, понесених у зв’язку зі злочинними діями країни-агресора – на правову допомогу, експертизу, оцінку збитків тощо.

Для підтвердження збитків потрібно зібрати такі документи, як акт інвентаризації майна, балансова довідка, технічна документація на майно, технічні паспорти Бюро технічної інвентаризації (БТІ), паспорти на обладнання, на транспортні засоби тощо, протоколи поліції, ДСНС, довідка Торгово-промислової палати (ТПП), фотофіксація збитків – стан майна до та після пошкодження.

Після цього необхідно звернутися до суду та в судовому порядку стягувати кошти. Україна вже звернулась до Міжнародного кримінального суду. Відтак усю необхідну інформацію для розслідування буде надано.