Російські підсанкційні танкери доставили до Китаю два вантажі з російським зрідженим природним газом. Цей газ видобули у рамках проєкту Arctic LNG 2, який теж перебуває під санкціями.

Другий вантаж прибув до китайського порту через кілька днів після гучного візиту Путіна до Китаю на саміт Шанхайської організації співпраці та військовий парад з нагоди завершення Другої світової війни, передає 24 Канал із посиланням на Reuters.

Як Китай купує підсанкційний російський газ?

Відомо, що російський танкер Voskhod LNG із 150 000 кубометрами зрідженого природного газу перебуває на якорі біля терміналу у порту Тішань у південно-західній китайській провінції Гуансі. Це другий вантаж із заводу Arctic LNG 2, який прибув до Китаю.

Перший прибув наприкінці серпня. Його доставив танкер Arctic Mulan до терміналу у Бейхаї. Вперше вантаж заводу доставили одразу до кінцевого споживача.

Що відомо про Arctic LNG 2?

Arctic LNG 2 – це великий російський проєкт з виробництва зрідженого природного газу (ЗПГ), який реалізує компанія "Новатек" у районі Гиданського півострова на півночі Сибіру, за Полярним колом. Основна мета – експорт газу до Азії та Європи через Північний морський шлях.



Проєкт активно розвивали до 2022 року, але після повномасштабного вторгнення Росії в Україну він потрапив під міжнародні санкції. Завод Arctic LNG 2 почав виробляти газ у грудні 2023 року. Він має затримки із постачанням через брак спеціальних криголамних танкерів і західні санкції. Китай залишається ключовим споживачем і політичним союзником Росії в контексті Arctic LNG 2

Минулого року було завантажено вісім вантажів ЗПГ із Arctic LNG 2 на кілька підсанкційних танкерів. Цього року з заводу вже було відвантажено шість вантажів, деякі з яких доставлялися підсанкційними танкерами на схід уздовж Північного морського шляху.

На цей момент два танкери перебувають у порту на Камчатці, а третій – у Південно-Китайському морі між Тайванем та островом Хайнань.

Зверніть увагу! На всі судна "тіньового флоту" має поширюватись повна заборона на будь-які операції з ними: обслуговування, заходи в порти, територіальні води, вільні економічні зони і міжнародні протоки.

Що відомо про російський "тіньовий флот"?