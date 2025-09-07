Российские подсанкционные танкеры доставили в Китай два груза с российским сжиженным природным газом. Этот газ добыли в рамках проекта Arctic LNG 2, который тоже находится под санкциями.

Второй груз прибыл в китайский порт через несколько дней после громкого визита Путина в Китай на саммит Шанхайской организации сотрудничества и военный парад по случаю завершения Второй мировой войны, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Как Китай покупает подсанкционный российский газ?

Известно, что российский танкер Voskhod LNG со 150 000 кубометрами сжиженного природного газа находится на якоре возле терминала в порту Тишань в юго-западной китайской провинции Гуанси. Это второй груз с завода Arctic LNG 2, который прибыл в Китай.

Первый прибыл в конце августа. Его доставил танкер Arctic Mulan к терминалу в Бейхай. Впервые груз завода доставили сразу к конечному потребителю.

Что известно об Arctic LNG 2?

Arctic LNG 2 – это большой российский проект по производству сжиженного природного газа (СПГ), который реализует компания "Новатэк" в районе Гиданского полуострова на севере Сибири, за Полярным кругом. Основная цель – экспорт газа в Азию и Европу через Северный морской путь.



Проект активно развивали до 2022 года, но после полномасштабного вторжения России в Украину он попал под международные санкции. Завод Arctic LNG 2 начал производить газ в декабре 2023 года. Он имеет задержки с поставками из-за нехватки специальных ледокольных танкеров и западных санкций. Китай остается ключевым потребителем и политическим союзником России в контексте Arctic LNG 2

В прошлом году было загружено восемь грузов СПГ с Arctic LNG 2 на несколько подсанкционных танкеров. В этом году с завода уже было отгружено шесть грузов, некоторые из которых доставлялись подсанкционными танкерами на восток вдоль Северного морского пути.

На данный момент два танкера находятся в порту на Камчатке, а третий – в Южно-Китайском море между Тайванем и островом Хайнань.

Обратите внимание! На все суда "теневого флота" должен распространяться полный запрет на любые операции с ними: обслуживание, заходы в порты, территориальные воды, свободные экономические зоны и международные проливы.

Что известно о российском "теневом флоте"?