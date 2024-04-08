Як можуть використати старі литовські ТЕС для відбудови енергосистеми України

Литва підтримує Україну з початку повномасштабного вторгнення Росії. Зараз литовські урядовці занепокоєні станом української енергосистеми.

Як Литва допомагатиме Україні

Міністр Герман Галущенко в ефірі телемарафону заявив, що Міністерство енергетики Литви висловило бажання сприяти відбудові українських ТЕЦ. Для цього можуть використати старі литовські потужності.

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Герман Галущенко Міністр енергетики України Мав розмову з міністром енергетики Литви. Вони запропонували використовувати їхні теплові станції, які закриті. Використовувати їх як донорів, тобто є можливість розібрати і отримати ті запчастини, які нам потрібні.

Окремо Галущенко відзначив допомогу партнерів України у боротьбі із наслідками останніх російських атак. Міністр також наголосив, що насамперед українську енергосистему захистить посилення ППО.

Що відбувається з енергосистемою України

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що через російські атаки зруйновано 80% українських ТЕЦ. Через це Україна змушена кардинально змінити свою енергосистему.

Голова Укренерго Володимир Кудрицький вважає, що українські ТЕЦ мають бути розбудовані по всій території країни. Завдяки цьому навіть при масових атаках, досягнути значних пошкоджень енергосистеми ворогу не вдасться.