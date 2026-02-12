65 тисяч вакансій та компенсація оренди: як уряд допоможе ветеранам

Уряд запускає низку програм для ветеранів, аби допомогти колишнім військовослужбовцям адаптуватись до відносно мирного житття – не в зоні бойових дій. Пропонують можливості по роботі та компенсацію деяких витрат.

Яку допомогу уряд надасть ветеранам?

Про те, які програми для ветеранів запускає уряд, йдеться в повідомленні Юлії Свириденко.

Так, прем'єр-міністерка зазначила, що держава створює систему підтримки для ветеранів. Їхні досвід та навички – важливі для країни, тож уряд допоможе ветеранам із реалізацією.

Допомога торкнеться питань:

пошуку роботи для ветеранів;

опановування нової професії;

розвитку власної справи;

підтримки в громадах;

рішень у житлових питаннях.

Працюємо, щоб більше ветеранів змогли знайти себе в цивільному житті, щоб люди, які віддали свій час, сили та здоров’я для захисту країни, мали не лише пільги, а вибір професійного шляху – як у державному, так і в приватному секторі,

– пояснила Свириденко.

Зокрема затвердили нову держпрограму "Ветеран.Робота" на 2026 – 2027 роки. Це напрямок, який охопить:

професійну адаптацію;

перекваліфікацію;

супровід працевлаштування;

розвиток кар’єрних можливостей після служби.

Завдяки платформі "Кар'єра ветерана" поєднати військовий досвід із цивільним – буде простіше. На ресурсі вже зареєструвалися 3 тисячі ветеранів.

Важливо! "Кар'єра ветерана" нині має 65 тисяч вакансій від тисячі зареєстрованих роботодавців.

Міністерка додала, що програма компенсації оренди житла для всіх ветеранів розширюється. Отримати гроші на покриття оренди можуть:

захисники і захисниці, які втратили або мають пошкоджене житло на тимчасово окупованих територіях;

ветерани/ветеранки війни з числа ВПО, які не мають власного житла або мешкали у домівках, що не були їхньою власністю;

особи, які повернулися з полону і житло яких залишилось на окупованій території.

Зауважте! Щоб подати заявку треба звернутись до ЦНАПу або до структурних підрозділів ветеранської політики.

Ще однією програмою для адаптації ветеранів у повоєнне життя стане створення ветеранських просторів. Держава виділить на це фінансування у 15 громад. Йдеться про центри безбар'єрності, де і ветерани. і їхні родини зможуть отримати консультації чи допомогу.

Зверніть увагу! Можливості для ветеранів зібрані на платформі Ветеран.Про.

А щоб ветерани мали доступ до спеціальних програм фінансової підтримки, грантів, пільгових та інших інструментів розвитку власної справи – буде запроваджено спеціальний статус для ветеранських підприємств.

Наскільки для ветеранів важлива адаптація після бойових дій?

Часто українці акцентують на тому, що варто підтримувати бійців на передовій, проте рівносильно уваги потребують і ветерани.

В інтерв'ю Суспільному ветеран Назар Крисюк розповів, що психологічні наслідки війни, які відчувають ветерани – це важлива тема.

До березня 2024 року я з хати не виходив. Я той рік майже не пам’ятаю. Вставав з ліжка, щось намагався робити коло хати. Розмовляв тільки з дружиною і то, переважно, тільки сварилися. Я не знав, що зі мною відбувається,

– розповідає ветеран.

У такому стані колишній службовець був після того, як рік пробув у шпиталі з діагностованим посттравматичним синдромом.

Але робота над собою "витягнула" бійця. Ветеран каже, якщо порівняти його зараз і пару років тому – це дві різні людини.

Що відомо про пільги для учасників бойових дій та військових?

Так, учасники бойових дій можуть отримати землю від держави позачергово, попри обмеження пов'язані з воєнним станом.

Програма "єОселя" оновила умови для захисників та їхніх родин. Тепер діятиме пільгова фіксована ставка зі зменшеним фінансовим навантаженням для купівлі житла.