Стаж до 2004 року можуть не зарахувати: як його підтвердити

Підтвердження трудового стажу, набутого до 2004 року, часто стає проблемою для українців під час оформлення пенсії. Найбільше труднощів виникає у випадках, коли записи у трудовій книжці відсутні або містять неточності.

Чи зараховують стаж до 2004 року для пенсії?

Проблема підтвердження трудового стажу до 2004 року в Україні поступово перетворюється не просто на бюрократичне питання, а на фактор, який безпосередньо впливає на розмір майбутньої пенсії. Для багатьох українців саме "старий" стаж сьогодні стає причиною недорахованих виплат або навіть відмови у своєчасному виході на пенсію.

Ключова причина полягає у самій еволюції пенсійної системи. До 2004 року в Україні не існувало повноцінного електронного обліку страхових внесків. Фактично вся система трималася на паперових трудових книжках, архівних документах та внутрішній документації підприємств.

Відтак будь-яка втрата документів, помилка у записах або ліквідація роботодавця тепер може напряму впливати на пенсійні права людини.

Цікаво! Кожен неврахований рік означає не лише менший страховий стаж, а й потенційне зниження коефіцієнта виплат. Саме тому для частини українців пошук документів двадцяти- або тридцятирічної давності сьогодні фактично перетворюється на боротьбу за власний рівень доходу після виходу на пенсію.

Після запуску персоніфікованого обліку з 1 січня 2004 року ситуація змінилася: страховий стаж почали рахувати автоматично через реєстр застрахованих осіб. У результаті система стала значно менш залежною від паперових документів. Саме через це найбільше труднощів сьогодні виникає не з новим стажем, а саме з періодами роботи до цифровізації.

Як підтвердити стаж набутий до 2004 року?

У Пенсійний фонд України пояснюють, що основним документом для підтвердження такого стажу залишається трудова книжка. Проте на практиці проблема полягає в тому, що значна частина записів була зроблена ще у 1990-х роках, коли підприємства масово реорганізовувалися, закривалися або змінювали форму власності. Через це архіви часто втрачені, а дані неповні.

Саме тому закон дозволяє підтверджувати стаж альтернативними документами, зауважує ПФУ. Це можуть бути довідки з наказів, виписки про нарахування зарплати, письмові трудові договори, дані персоніфікованого обліку та інші документи, де зафіксований факт роботи людини.

Довідково! Пенсійний фонд оцінює не сам документ як форму, а можливість підтвердити період офіційної зайнятості.

Що робити, якщо місця роботи вже не існує?

Окремий пласт проблем стосується людей, які працювали на підприємствах, що припинили існування ще після розпаду СРСР. У таких випадках знайти архівні документи буває практично неможливо. Саме тому в українському законодавстві зберігся механізм підтвердження стажу через свідків.

Якщо офіційні документи відсутні з причин, визначених урядом, людина може підтвердити період роботи за допомогою щонайменше двох свідків, які працювали разом із нею та мають власні підтверджувальні документи. Фактично це один із небагатьох випадків у сучасній пенсійній системі, де людські свідчення досі можуть впливати на офіційний страховий стаж.

