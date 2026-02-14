Правила щодо пенсій можуть змінити: до чого готуватися українцям

В Україні хочуть змінити правила щодо пенсій. Відповідний законопроєкт вже зареєстрували у Верховній Раді.

Що хочуть змінити у пенсіях?

Мова йде про Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", який спрощує отримання пенсій.

Це актуально для тих, хто втратив документи. Причиною втрати може бути що завгодно – війна, окупація чи ліквідація підприємств.

Основним джерелом підтвердження стажу хочуть зробити відомості з державних електронних реєстрів. Це означатиме, що Пенсійний фонд України автоматично буде перевіряти наявність необхідних даних у реєстрах. І якщо вони є, то людині не потрібно буде нічого додатково надавати.

Якщо ж інформація в держреєстрах таки відсутня, то її потрібно буде підтвердити. Це робиться на підставі:

інших документів;

показань не менше двох свідків;

рішення суду.

Зверніть увагу! Ба більше, Пенсійний фонд буде зобов’язаний проінформувати людину про відсутність необхідних даних та пояснити, як саме їх відновити.

Нагадаємо, що основним документом, який підтверджує періоди трудової діяльності до 1 січня 2004 року, до набрання чинності Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", є трудова книжка. Про це зазначили у Пенсійному фонді.

Якщо трудова книжка втрачена або в неї не внесено записи про роботу, чи містяться неправильні, неточні записи, то для підтвердження стажу приймаються:

дані з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування;

виписки або довідки, складені зокрема на основі даних, наявних в інформаційних (автоматизованих) та/або інформаційно-комунікаційних системах підприємств, установ, організацій; особові рахунки й відомості на видачу заробітної плати;

посвідчення, характеристики, письмові трудові договори й угоди з відмітками про їх виконання та інші документи, які містять відомості про періоди роботи;

членські квитки профспілок (за той час, за який є відмітки про сплату членських внесків).

Важливо! Стаж роботи в особливо шкідливих або особливо важких умовах праці підтверджується лише документами.

Що ще слід знати щодо трудової книжки?