Мінімальна пенсія в Україні: чи зростуть знову виплати

Українська мінімальна пенсія за віком становить прожитковий мінімум для осіб, що втратили працездатність, за наявності необхідного страхового стажу. Проте підвищувати виплати не планують.

Чи підвищать мінімальну пенсію

Раніше рівень прожиткового мінімуму підвищували двічі на рік: з 1 липня та 1 грудня. Проте цього року зростання не передбачено. Ситуація така:

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на дітей віком від 6 до 18 років – 2 833 гривень;

для працездатних осіб – 2 684 гривень;

для осіб, які втратили працездатність – 2 093 гривень.

Експерт з питань соціальної політики Андрій Павловський розповів для 24 Каналу, що прожитковий мінімум для непрацюючих осіб – це і є мінімальна пенсія в Україні. Тобто вона так і залишатиметься на рівні майже 2 100 гривень, до кінця року.

Андрій Павловський Експерт з питань соціальної політики Уряд завжди закон про бюджет закладав 4 рази. Тобто поквартально змінювався розмір прожиткового мінімум у бік його збільшення. Але зараз через війну та викликану нею економічну ситуацію в країні такої можливості у держави немає.

У березні пенсії проіндексували на 19,7%. Для розрахунку була взята основа пенсії, без додаткових надбавок. Розмір доплат становив від 100 до 1 500 гривень.

Ті кому не нарахували надбавки у березні мали їх отримати цього місяця. Мовиться про колишніх держслужбовців, чорнобильців, науковців та інших пенсіонерів, які вийшли на пенсію за спеціальними законами.

Як підвищили пенсію у липні

У липні проіндексували виплати для пенсіонерів, які вийшли на відпочинок за спеціальними законами. Загалом це торкнулося 19 419 осіб, а середня сума підвищення складала – 1 021 гривню.

Загалом виплати підвищили наступним чином: