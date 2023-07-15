Минимальная пенсия в Украине: вырастут ли снова выплаты

Украинская минимальная пенсия по возрасту составляет прожиточный минимум для утративших трудоспособность лиц при наличии необходимого страхового стажа. Однако повышать выплаты не планируется.

Повысят ли минимальную пенсию

Ранее уровень прожиточного минимума повышался дважды в год: с 1 июля по 1 декабря. Однако в этом году рост не предусмотрен. Ситуация такова:

Читайте также Пенсии по инвалидности: перечислят ли украинцам выплаты

на детей от 6 до 18 лет – 2 833 гривен;

для трудоспособных лиц – 2684 гривен;

для лиц, потерявших трудоспособность – 2093 гривен.

Эксперт по вопросам социальной политики Андрей Павловский рассказал для 24 Канала, что прожиточный минимум для неработающих лиц – это и есть минимальная пенсия в Украине. То есть она так и будет оставаться на уровне почти 2 100 гривен, до конца года.

Андрей Павловский Эксперт по социальной политике Правительство всегда закон о бюджете закладывало 4 раза. То есть поквартально изменялся размер прожиточного минимума в сторону его увеличения. Но сейчас из-за войны и вызванной ею экономической ситуации в стране такой возможности у государства нет.

В марте пенсии проиндексировали на 19,7%. Для расчета взята основа пенсии, без дополнительных надбавок. Размер доплат составил от 100 до 1500 гривен.

Те кому не насчитали надбавки в марте должны были получить их в этом месяце. Речь идет о бывших госслужащих, чернобыльцах, ученых и других пенсионерах, которые вышли на пенсию по специальным законам.

Как повысили пенсию в июле

В июле проиндексировали выплаты для пенсионеров, вышедших на отдых по специальным законам. В общей сложности это коснулось 19 419 человек, а средняя сумма повышения составляла – 1 021 гривну.

В целом выплаты повысили следующим образом: