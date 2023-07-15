Минимальная пенсия в Украине: вырастут ли снова выплаты
Украинская минимальная пенсия по возрасту составляет прожиточный минимум для утративших трудоспособность лиц при наличии необходимого страхового стажа. Однако повышать выплаты не планируется.
Повысят ли минимальную пенсию
Ранее уровень прожиточного минимума повышался дважды в год: с 1 июля по 1 декабря. Однако в этом году рост не предусмотрен. Ситуация такова:
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- на детей от 6 до 18 лет – 2 833 гривен;
- для трудоспособных лиц – 2684 гривен;
- для лиц, потерявших трудоспособность – 2093 гривен.
Эксперт по вопросам социальной политики Андрей Павловский рассказал для 24 Канала, что прожиточный минимум для неработающих лиц – это и есть минимальная пенсия в Украине. То есть она так и будет оставаться на уровне почти 2 100 гривен, до конца года.
Правительство всегда закон о бюджете закладывало 4 раза. То есть поквартально изменялся размер прожиточного минимума в сторону его увеличения. Но сейчас из-за войны и вызванной ею экономической ситуации в стране такой возможности у государства нет.
Те кому не насчитали надбавки в марте должны были получить их в этом месяце. Речь идет о бывших госслужащих, чернобыльцах, ученых и других пенсионерах, которые вышли на пенсию по специальным законам.
Как повысили пенсию в июле
В июле проиндексировали выплаты для пенсионеров, вышедших на отдых по специальным законам. В общей сложности это коснулось 19 419 человек, а средняя сумма повышения составляла – 1 021 гривну.
В целом выплаты повысили следующим образом:
- 16 989 пенсионеров по Закону Украины "О государственной службе" – на 1046,70 гривны;
- 659 пенсионеров по Закону Украины "О статусе народного депутата Украины" – на 1450,98 гривны;
- 1574 пенсионеров по Закону Украины "О службе в органах местного самоуправления" - на 634,89 гривны;
- 197 пенсионеров по Закону Украины "О научной и научно-технической деятельности" – на 422,51 гривны.