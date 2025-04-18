Для отримання підвищених виплат: кому з українців слід звернутися до ПФУ з заявою

В Україні пенсійні виплати отримають не тільки ті особи, що вже вийшли на заслужений відпочинок. Зокрема пенсії надаються тим українцям, що ще продовжують працювати.

Кому з пенсіонерів слід звернутися до ПФУ

Традиційно їм перераховують пенсії у квітні, однак це стосується не всіх пенсіонерів, пише 24 Канал з посиланням на видання "На Пенсії".

Читайте також У яких пенсіонерів виплати більші: у працюючих чи непрацюючих

На перерахунок виплат можуть розраховувати українці, які відповідають таким критеріям:

після призначення або попереднього перерахунку пенсії продовжували працювати;

станом на 1 березня 2025 року набули 24 місяці страхового стажу, або які відпрацювали менше ніж 24 місяці;

після призначення чи попереднього перерахунку пенсії пройшло два роки.

Тоді з 1 квітня їм перерахують пенсії автоматично.

Якщо ж людина пішла на пенсію, наприклад, у грудні, аби не чекати перерахунку у наступному році, у грудні можна написати заяву у Пенсійний фонд та отримати підвищені виплати.

Важливо! Перерахунок пенсії працюючим пенсіонерам може бути проведений автоматично у квітні або ж за заявою у будь-який місяць року, коли з’являється право на такий перерахунок.