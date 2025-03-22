Зеленський підписав закон про підвищення акцизів на тютюнові вироби, – Железняк

Володимир Зеленський підписав законопроєкт №11090. Ця ініціатива передбачає підвищення акцизів на тютюнові вироби в Україні.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на народного депутата від партії "Голос" Ярослава Железняка.

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Що розповів Железняк про підписання законопроєкту президентом

Народний депутат повідомив, що Володимир Зеленський підписав законопроєкт №11090 через 104 дні після його отримання. За словами Железняка, він дізнався про це від двох джерел – "з міжнародних фінансових інституцій" та уряду.

Варто зазначити, що станом на 16:09 22 березня на сайті Верховної Ради оновлень щодо підписання цього законопроєкту президентом не було, як і тексту самого підписаного закону.

Згідно з текстом законопроєкту, підписаним спікером ВРУ, ініціатива мала набути чинності з 1 січня 2025 року, але не раніше дня її опублікування. Оскільки 1 січня вже минуло, наразі невідомо, коли саме закон запрацює.

За словами Железняка, через затримку з підписанням закону державний бюджет уже втратив понад 2 мільярди гривень доходів від початку року. Крім того, нардеп наголосив, що ця ситуація створює невизначеність для бізнесу щодо розрахунків.

Також депутат спрогнозував зростання вартості пачки цигарок приблизно на 40 гривень. Водночас, за підрахунками Центру економічної стратегії, ціна може підвищитися на 20 – 25 гривень.