Чому підвищується акциз

Причиною запровадження підвищувального коефіцієнта стало те, що за підсумками 2024 року частка податкових зобов’язань з акцизу у середньозваженій роздрібній ціні сигарет склала 55,8%. Це нижче за нормативний рівень у 60%, визначений законодавством, повідомляє 24 Канал з посиланням на Державну податкову службу.

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На кого поширюється нововведення

Коефіцієнт 1,1 діятиме для всіх виробників та імпортерів сигарет із фільтром і без нього. Він застосовуватиметься при:

розрахунку акцизного податку для марок, отриманих у період з 1 квітня по 31 грудня 2025 року;

визначенні податкового зобов’язання у деклараціях з акцизного податку за звітні періоди квітень-грудень 2025 року.

Важливо! Запровадження підвищеного акцизу може спричинити подорожчання тютюнової продукції на ринку.