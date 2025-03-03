Почему повышается акциз

Причиной введения повышающего коэффициента стало то, что по итогам 2024 года доля налоговых обязательств по акцизу в средневзвешенной розничной цене сигарет составила 55,8%. Это ниже нормативного уровня в 60%, определенный законодательством, сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственную налоговую службу.

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На кого распространяется нововведение

Коэффициент 1,1 будет действовать для всех производителей и импортеров сигарет с фильтром и без него. Он будет применяться при:

расчете акцизного налога для марок, полученных в период с 1 апреля по 31 декабря 2025 года;

определении налогового обязательства в декларациях по акцизному налогу за отчетные периоды апрель-декабрь 2025 года.

Важно! Введение повышенного акциза может привести к подорожанию табачной продукции на рынке.