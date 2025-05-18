Чи піднімуть мінімальну зарплату до 11 тисяч гривень у червні

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, який передбачає поетапне підвищення мінімальної заробітної плати в Україні. Коли це може відбутися та за яких умов, читайте далі.

Коли може зрости мінімальна зарплата в Україні

До Ради подали законопроєкт, який пропонує підвищити мінімальну зарплату з 1 липня 2025 року. Також документ пропонує змінити правила щомісячних виплат для окремих категорій громадян, передає 24 Канал із посиланням на "На пенсії".

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Наразі мінімальна зарплата в Україні становить 8 000 гривень. Водночас ініціатори законопроєкту хочуть підвищити її до 10 800 гривень, щоб наблизити суму до реального прожиткового мінімуму, визначеного Мінсоцполітики.

Звідки візьмуть кошти на підвищення мінімалки

Ініціатори законопроєкту вважають, що підвищення мінімальної зарплати можна забезпечити за рахунок скорочення другорядних витрат бюджету та зростання його доходів. Зміни вплинуть на розмір низки соцвиплат, але водночас збільшать податкове навантаження для бізнесу.

Важливо! У разі ухвалення закон набуде чинності з 1 липня 2025 року.