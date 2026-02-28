Робота завадить підвищенню пенсії: що чекає на працюючих пенсіонерів

Березень традиційно стає місяцем масового перерахунку пенсій, адже саме тоді держава переглядає розміри виплат для більшості одержувачів, які перебувають на обліку в Пенсійному фонді. Однак для тих, хто після виходу на пенсію не припинив працювати, механізм підвищення має свої нюанси.

Чи позбавляє робота індексації пенсії?

Робота не позбавляє права на підвищення пенсії, але може відтермінувати його. Саме це головне, що варто знати працюючим пенсіонерам напередодні індексації 2026 року, пояснили у Пенсійному фонді.

Факт офіційної зайнятості не блокує перерахунок. Водночас для цієї категорії застосовується інший алгоритм нарахування. Підвищення залежить від того, коли в державному реєстрі з’являться повні та актуальні дані про страховий стаж та сплачені внески.

Оскільки роботодавці подають звітність із певним часовим лагом, інформація про доходи та внески потрапляє до системи не одразу. Через це індексація для працюючих пенсіонерів зазвичай відображається пізніше, ніж для тих, хто не працює. На практиці мова йде про перерахунок із квітня, а не з березня.

Важливо! Затримка не означає втрати коштів. Після оновлення даних підвищення застосовується в повному обсязі відповідно до законодавчої формули.

Чи підвищать пенсію, якщо пенсіонер припинить працюювати?

Якщо ж пенсіонер припиняє роботу, новий статус враховується після надходження інформації до реєстру. Це може вплинути на подальший порядок нарахування та строки отримання збільшених виплат.

Довідково: Пенсійні виплати можуть бути призупинені, якщо одержувач не поінформує органи Пенсійного фонду про факт працевлаштування. У разі виявлення такої обставини фонд проводить коригування розміру пенсії відповідно до статусу особи, а суми, отримані без належних підстав, підлягають відшкодуванню.

Щоб уникнути технічних затримок, фахівці Фонду радять перевіряти власні дані в електронних сервісах Пенсійного фонду, зокрема страховий стаж, розмір зарплати та дату звільнення. До того ж, неточності у звітності можуть безпосередньо вплинути на швидкість перерахунку.

