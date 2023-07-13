Майже 1 500 гривень: кому солідно збільшили пенсію у липні

У липні для українських пенсіонерів втретє за рік проіндексували виплати. Декому збільшили пенсію майже на 1 500 гривень.

Хто отримав найбільше підвищення

З 1 липня для пенсіонерів, які вийшли на відпочинок за спеціальними законами, автоматично індексували виплати на 19,7%:

Читайте також Надбавки скасували не тільки через брак коштів: хто з пенсіонерів втратив додаткові виплати

держслужбовці;

працівники органів місцевого самоврядування;

народні депутати;

науковці.

Журналісти більше не виходять на пенсію за спеціальним законом, тому індексація їх виплат відбувається за загальними правилами.

Середній розмір доплати становив 1 021 гривню, а проіндексували виплати для 19 419 пенсіонерів. Найбільше отримали колишні народні депутати – 1 450 гривень, а найменше науковці – 422 гривні. Загалом ситуація така:

16 989 пенсіонерів за Законом України "Про державну службу" – на 1 046,70 гривні;

659 пенсіонерів за Законом України "Про статус народного депутата України" – на 1 450,98 гривні;

1 574 пенсіонерів за Законом України "Про службу в органах місцевого самоврядування" – на 634,89 гривні;

197 пенсіонерів за Законом України "Про наукову і науково-технічну діяльність" – на 422,51 гривні.

Як пенсіонери можуть втратити частину стажу

Якщо підприємство знаходиться у простої, стаж людини можуть не зарахувати повністю. Щоб зарахувався повний місяць стажу, необхідно, щоб роботодавець платив працівнику офіційну мінімально зарплату – 6 700 гривень.

Щоб зарахувати один місяць стажу необхідно, щоб було сплачено мінімальний внесок, який обчислюється від мінімальної заробітної плати.

Якщо сума заробітної плати під час простою була менша мінімалки, тоді стаж зараховуватиметься пропорційно до неї. Наприклад за половину необхідного мінімуму, людині нарахують пів місяця.