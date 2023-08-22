Збільшення розміру пенсій: як оформити пенсійні надбавки

Для збільшення розміру пенсії, українці можуть оформити спеціальні надбавки. Уряд запровадив додаткові виплати для різних категорій пенсіонерів.

Як отримати надбавку 800 гривень

Пенсіонери можуть отримати додаткові виплати у розмірі 40% від прожиткового мінімуму – 837 гривень. Ця надбавка не нараховується автоматично і надається окремим категоріям населення.

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Кому з пенсіонерів надається надбавка 800 гривень:

особам старше 80 років;

громадянам, які потребують особливого догляду;

людям, які проживають на самоті і не мають працездатних близьких родичів.

Як оформити собі надбавку

Для отримання цієї допомоги необхідно звернутися у ПФУ або в управління соціального захисту населення. Виплата оформлюється при наявності такого пакета документів:

заява;

паспорт та ідентифікаційний код;

висновок лікарсько-консультативної комісії про складний стан здоров'я;

витяг з Пенсійного фонду відносно того, що пенсіонер не отримує надбавку щодо догляду.

Після призначення пільг, надбавка буде дорахована до суми пенсії.

Також українці можуть збільшити розмір виплат і іншим шляхом. Наприклад, завдяки віковій надбавці:

300 гривень – від 70 до 74 років;

496 гривень – від 75 до 79 років;

570 гривень – від 80 років.

Ця виплата нараховується автоматично.