Збільшення розміру пенсій: як оформити пенсійні надбавки

22 серпня 2023, 12:22
Читать новость на русском

Для збільшення розміру пенсії, українці можуть оформити спеціальні надбавки. Уряд запровадив додаткові виплати для різних категорій пенсіонерів.

Як отримати надбавку 800 гривень

Пенсіонери можуть отримати додаткові виплати у розмірі 40% від прожиткового мінімуму – 837 гривень. Ця надбавка не нараховується автоматично і надається окремим категоріям населення.

Читайте також Пенсія по інвалідності: які зміни відбудуться з 1 вересня

Кому з пенсіонерів надається надбавка 800 гривень:

  • особам старше 80 років;
  • громадянам, які потребують особливого догляду;
  • людям, які проживають на самоті і не мають працездатних близьких родичів.

Як оформити собі надбавку

Для отримання цієї допомоги необхідно звернутися у ПФУ або в управління соціального захисту населення. Виплата оформлюється при наявності такого пакета документів:

  • заява;
  • паспорт та ідентифікаційний код;
  • висновок лікарсько-консультативної комісії про складний стан здоров'я;
  • витяг з Пенсійного фонду відносно того, що пенсіонер не отримує надбавку щодо догляду.

Після призначення пільг, надбавка буде дорахована до суми пенсії.

Також українці можуть збільшити розмір виплат і іншим шляхом. Наприклад, завдяки віковій надбавці:

  • 300 гривень – від 70 до 74 років;
  • 496 гривень – від 75 до 79 років;
  • 570 гривень – від 80 років.

Ця виплата нараховується автоматично.

Автор: Анастасія Зорик