Как получить надбавку 800 гривен
Пенсионеры могут получить дополнительные выплаты в размере 40% от прожиточного минимума – 837 гривен. Эта надбавка не начисляется автоматически и предоставляется отдельным категориям населения.
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Кому из пенсионеров предоставляется надбавка 800 гривен:
- лицам старше 80 лет;
- гражданам, нуждающимся в особом уходе;
- людям, проживающим в одиночестве и не имеющим трудоспособных близких родственников.
Как оформить себе надбавку
Для получения этой помощи необходимо обратиться в ПФУ или в управление социальной защиты населения. Выплата оформляется при наличии такого пакета документов:
- заявление;
- паспорт и идентификационный код;
- заключение врачебно-консультативной комиссии о сложном состоянии здоровья;
- выписка из Пенсионного фонда относительно того, что пенсионер не получает надбавку по уходу.
После назначения льгот надбавка будет дочислена до суммы пенсии.
Также украинцы могут увеличить размер выплат и другим путем. Например, благодаря возрастной надбавке:
- 300 гривен – от 70 до 74 лет;
- 496 гривен – от 75 до 79 лет;
- 570 гривен – от 80 лет.
Эта выплата начисляется автоматически.