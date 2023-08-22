Як отримати надбавку 800 гривень
Пенсіонери можуть отримати додаткові виплати у розмірі 40% від прожиткового мінімуму – 837 гривень. Ця надбавка не нараховується автоматично і надається окремим категоріям населення.
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Кому з пенсіонерів надається надбавка 800 гривень:
- особам старше 80 років;
- громадянам, які потребують особливого догляду;
- людям, які проживають на самоті і не мають працездатних близьких родичів.
Як оформити собі надбавку
Для отримання цієї допомоги необхідно звернутися у ПФУ або в управління соціального захисту населення. Виплата оформлюється при наявності такого пакета документів:
- заява;
- паспорт та ідентифікаційний код;
- висновок лікарсько-консультативної комісії про складний стан здоров'я;
- витяг з Пенсійного фонду відносно того, що пенсіонер не отримує надбавку щодо догляду.
Після призначення пільг, надбавка буде дорахована до суми пенсії.
Також українці можуть збільшити розмір виплат і іншим шляхом. Наприклад, завдяки віковій надбавці:
- 300 гривень – від 70 до 74 років;
- 496 гривень – від 75 до 79 років;
- 570 гривень – від 80 років.
Ця виплата нараховується автоматично.