Чи буде підвищення пенсій по інвалідності з вересня

Востаннє перерахунок пенсій відбувся у березні 2023 року. До кінця року індексацій більше не планується, тобто у вересні підвищень виплат очікувати не варто.

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Розмір мінімальної пенсії по інвалідності в Україні зараз:

Особи, яким призначили І групу отримують 2 300 гривень;

II та III групи, які не працюють – 2 100 гривень;

II та III груп, у випадку, коли особа не працює – 2 093 гривні.

Зауважте! Розмір пенсії по інвалідності розраховується індивідуально, відповідно до ступеня каліцтва та суми вікової пенсії.

Скільки отримують особи з інвалідністю відносно розміру вікової пенсії:

100% від пенсії за віком мають особи з інвалідністю І групи;

90% – ІІ група;

50% – ІІІ група.

Хто має право на пенсію по інвалідності

Пенсія по інвалідності призначається людям, що набули каліцтва. На страховий стаж прямо впливає те, чи отримали ви новий статус внаслідок робочої діяльності.

Для призначення виплат необхідно звернутися у ПФУ. Під час проведення медико-санітарної експертизи, спеціалісти визначать вашу групу інвалідності та нададуть вам довідку для проведення повторного огляду.

Зверніть увагу! Якщо ви не з'явитесь для підтвердження групи інвалідності у призначений термін, вам анулюють виплати.