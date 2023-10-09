За кубометр газу 12 гривень, а за кіловат – понад 5 гривень: чи будуть рости тарифи в Україні

Зараз в Україні тарифи залишаються на рівні минулого року. Чимало експертів вже давно говорять про те, що їх потрібно підвищувати. Втім ціни можуть дещо шокувати населення.

Чи підвищуватимуть тарифи в Україні

Експертка з житлово-комунальних програм Тетяна Бойко розповіла 24 Каналу, що в Україні потрібно зараз працювати над лібералізацією ринків газу, електроенергії тощо, адже станом на сьогодні у нас ручне регулювання цін.

Читайте також Відключення світла можуть бути знову: чи подорожчає пальне на фоні цього

що США рекомендує Україні провести лібералізацію тарифів на газ та електроенергію. Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович зауважила у прямому ефірі телемарафону, що Україна готова це впроваджувати. Йдеться саме про те, що з можливим підвищення тарифів українці будуть забезпечені субсидіями.

Втім до кінця опалювального сезону вартість світла, газу та води точно залишатимуться на тому рівні, що й були. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Тетяна Бойко Координаторка житлово-комунальних та енергетичних програм громадянської мережі "Опора" Я погоджуюся з американськими рекомендаціями щодо тарифів. Ба більше процес лібералізації ринку в Україні вже відбувався, втім недовго.

Якими повинні бути ціни для населення насправді

Експертка Тетяна Бойко прогнозує, що на ринку справжня ціна за газ мала б коливатися від 10 до 12 гривень за кубометр газу. А вартість за холодну воду та електроенергію мала б хоча б зрости на мінімум 50%.

Це так згрубша. Тому що ціни давно не підіймалися,

– додає співрозмовниця.

Якщо говорити про теплову енергію, а відповідно гарячу воду, то тарифи мали б подорожчати на 70 – 80% залежно від методики виробництва.

Усі можливі зростання ціни – це лише припущення. Все залежатиме від рішень уряду України.

Ми будемо сподіватися, що навесні ситуація стане ще краще, як і в плані цін. Але для того, щоб лібералізацію ринків запускати, потрібно готувати все законодавство та підґрунтя зараз,

– зауважила Бойко.

Що таке лібералізація ринку

За словами Тетяни Бойко, почався цей процес у 2014 році, але він фактично обмежився тим, що у 2014 – 2015 роках відбулося невеличке зростання тарифів на електроенергію, зросли тарифи на газ.

Що таке лібералізація ринку тарифів Це процес, коли підвищення цін можливе, але воно водночас балансується субсидіями для населення.

Потім, у 2017 – 2018 роках, в нас запустився роздрібний ринок газу. Це було досить недовго, але суть в тому, що прийшло досить багато газових компаній. І тут мова не про високі чи низькі тарифи,

– пояснює вона.

Найважливішим у цьому є правила гри:

Держава відпускає ручне керування ринком, і коли це відбувається, вона встановлює певні правила, за якими грають усі "гравці" ринку.

Втім важливо, що лише після того, як усі правила визначені й синхронізовані з європейським законодавством, а усіх правопорушників чекатиме жорстоке покарання, тільки тоді можна відпускати ціни.

Це робиться для того, щоб залучити багато гравців як українських, так і міжнародних. Відтак вони починають боротися за споживача. Тобто наш український споживач стає клієнтом, як у бізнесі.

Коли таких постачальників багато, це не дає ринку "перегріти" ціну, й, скажімо так, якомусь монополісту виставити ту ціну, яка йому подобається.

Якби ми все-таки запустили цей ринок у 2017 – 2018 роках, то мали б вищі тарифи для населення, але це було б вже не так боляче й прогнозовано, ніж якби це відбулося умовно завтра,

– каже Тетяна Бойко.

Які тарифи на воду, світло та газ в Україні

Тариф на світло

Зараз єдиний тариф на електроенергію становить 2,64 гривні за кіловат. Раніше було два тарифи: 1,44 гривні за кіловат – якщо споживали менше, ніж 250 кіловатів щомісяця, а 1,68 гривні за кіловат – якщо споживали понад 250 кіловатів щомісяця.

Тариф на воду

Тарифи по областях становлять так:

Тарифи на газ

В "Нафтогазі" прийняли рішення про збереження чинної ціни на газ у межах 7,96 гривні за кубометр газу до 1 травня 2024 року.