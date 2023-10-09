За кубометр газу 12 гривень, а за кіловат – понад 5 гривень: чи будуть рости тарифи в Україні
Зараз в Україні тарифи залишаються на рівні минулого року. Чимало експертів вже давно говорять про те, що їх потрібно підвищувати. Втім ціни можуть дещо шокувати населення.
Чи підвищуватимуть тарифи в Україні
Експертка з житлово-комунальних програм Тетяна Бойко розповіла 24 Каналу, що в Україні потрібно зараз працювати над лібералізацією ринків газу, електроенергії тощо, адже станом на сьогодні у нас ручне регулювання цін.
Читайте також Відключення світла можуть бути знову: чи подорожчає пальне на фоні цьогоНагадуємо, що США рекомендує Україні провести лібералізацію тарифів на газ та електроенергію. Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович зауважила у прямому ефірі телемарафону, що Україна готова це впроваджувати. Йдеться саме про те, що з можливим підвищення тарифів українці будуть забезпечені субсидіями.
Втім до кінця опалювального сезону вартість світла, газу та води точно залишатимуться на тому рівні, що й були. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
Я погоджуюся з американськими рекомендаціями щодо тарифів. Ба більше процес лібералізації ринку в Україні вже відбувався, втім недовго.
Якими повинні бути ціни для населення насправді
Експертка Тетяна Бойко прогнозує, що на ринку справжня ціна за газ мала б коливатися від 10 до 12 гривень за кубометр газу. А вартість за холодну воду та електроенергію мала б хоча б зрости на мінімум 50%.
Це так згрубша. Тому що ціни давно не підіймалися,
– додає співрозмовниця.
Якщо говорити про теплову енергію, а відповідно гарячу воду, то тарифи мали б подорожчати на 70 – 80% залежно від методики виробництва.Зверніть увагу! Усі можливі зростання ціни – це лише припущення. Все залежатиме від рішень уряду України.
Ми будемо сподіватися, що навесні ситуація стане ще краще, як і в плані цін. Але для того, щоб лібералізацію ринків запускати, потрібно готувати все законодавство та підґрунтя зараз,
– зауважила Бойко.
Що таке лібералізація ринку
За словами Тетяни Бойко, почався цей процес у 2014 році, але він фактично обмежився тим, що у 2014 – 2015 роках відбулося невеличке зростання тарифів на електроенергію, зросли тарифи на газ.
Що таке лібералізація ринку тарифівЦе процес, коли підвищення цін можливе, але воно водночас балансується субсидіями для населення.
Потім, у 2017 – 2018 роках, в нас запустився роздрібний ринок газу. Це було досить недовго, але суть в тому, що прийшло досить багато газових компаній. І тут мова не про високі чи низькі тарифи,
– пояснює вона.
Найважливішим у цьому є правила гри:
- Держава відпускає ручне керування ринком, і коли це відбувається, вона встановлює певні правила, за якими грають усі "гравці" ринку.
- Втім важливо, що лише після того, як усі правила визначені й синхронізовані з європейським законодавством, а усіх правопорушників чекатиме жорстоке покарання, тільки тоді можна відпускати ціни.
- Це робиться для того, щоб залучити багато гравців як українських, так і міжнародних. Відтак вони починають боротися за споживача. Тобто наш український споживач стає клієнтом, як у бізнесі.
- Коли таких постачальників багато, це не дає ринку "перегріти" ціну, й, скажімо так, якомусь монополісту виставити ту ціну, яка йому подобається.
Якби ми все-таки запустили цей ринок у 2017 – 2018 роках, то мали б вищі тарифи для населення, але це було б вже не так боляче й прогнозовано, ніж якби це відбулося умовно завтра,
– каже Тетяна Бойко.
Які тарифи на воду, світло та газ в Україні
- Тариф на світло
Зараз єдиний тариф на електроенергію становить 2,64 гривні за кіловат. Раніше було два тарифи: 1,44 гривні за кіловат – якщо споживали менше, ніж 250 кіловатів щомісяця, а 1,68 гривні за кіловат – якщо споживали понад 250 кіловатів щомісяця.
- Тариф на воду
Тарифи по областях становлять так:
- Тарифи на газ
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