Підвищення тарифів на електроенергію: скільки українцям доведеться платити за світло

Громадянам України доведеться платити за електроенергію за собівартістю. Ця необхідність виникає через потребу уряду у фінансуванні для відновлення енергетичної інфраструктури, що постраждала внаслідок обстрілів з боку Росії.

Україні потрібні кошти для відновлення

Про це заявив голова комітету Верховної ради з питань енергетики Олексій Кучеренко, передає 24 Канал. За його словами, розрахунки показали, що собівартість електроенергії становить – 3,5 гривні, тоді як нинішній тариф складає 2,64 гривні.

Читайте також: Зміни у тарифах від "Нафтогазу": про що потрібно знати споживачам

А все через складну ситуацію, що склалася у сфері енергетики: підприємства "Енергоатом" та "Укргідроенерго" стикаються з систематичними руйнуванням своїх об'єктів з боку Росії.

Ось я боюся, що зараз уряд буде доводити до цієї собівартості. Я логіку таку розумію. Ще раз хочу сказати, мені це не подобається, але так само, я думаю, і 99% людей,

– заявив Кучеренко.

Як уточнив Кучеренко, на сьогодні в бюджеті не вистачає коштів на покриття різниці між собівартістю електроенергії та тарифом для громадян. За його словами, до недавнього часу кошти надходили з сфери бізнесу, однак на сьогодні компанії не в змозі впоратися з таким навантаженням.



Чи таки підвищать тарифи

У коментарі для 24 Каналу Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру Разумкова, розповів, що обстріли дійсно можуть вплинути на вартість електроенергії для звичайного споживача. Адже нині населення України підтримується на штучно заниженому тарифі у 2 або навіть 2,5 раза.

На думку Володимира Омельченка, економічно обґрунтованою ціною на електроенергію можна вважати ціну для непобутових споживачів: наразі разом з тарифами на розподіл та передачу вона становить близько 6 гривень за кіловат.

Водночас Юрій Щедрін, експерт з енергетики та економіки, у коментарі для 24 Каналу погодився, що нині тариф не є ринковим, проте на питання, чи зростуть тарифи, сказав, що усе залежить від рішення влади.