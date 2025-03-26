Зростання цін прострочення кредитів: американці вже "затягують паски"

Споживачі в США починають скорочувати витрати через високі ціни та несприятливі економічні прогнози. Вони зменшують покупки та все більше накопичують борги.

Американці почали накопичувати більше боргів

На фоні складної фінансової ситуації американці все більше накопичують боргів, зокрема, зростає кількість прострочених платежів за автокредити, кредитні картки та іпотечні кредити, передає 24 Канал із посиланням Reuters.

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За словами Макса Акслера, головного кредитного директора Synchrony, скорочення витрат свідчить про те, що фінансово стабільні американці готуються до можливого погіршення ситуації. Проте більшість із них продовжує виконувати свої кредитні зобов'язання.

Обсяги покупок у галузі знизилися, оскільки споживачі всіх груп доходів стали більш обдумано підходити до витрат,

– вважає Акслер.

Скорочення витрат домогосподарств може призвести до зростання прострочених платежів та обережнішого підходу до кредитів. Позичальники братимуть менші суми, що впливатиме на доходи банків.

У лютому зростання кредитування сповільнилося на 5 – 12%, порівняно з минулим роком, за даними аналітика HSBC Сола Мартінеса.

За словами головного економіста VantageScore Рікарда Бандебо, вперше за п'ять років у кредитних звітах можуть з'явитися прострочені заборгованості за федеральними студентськими кредитами, що може поставити багато споживачів у складне фінансове становище.

Споживчі настрої у США теж різко впали

Як зазначає агентство, споживчі настрої в США впали до майже 2,5-річного мінімуму в березні через різке зростання інфляційних очікувань. Деякі економісти попереджають, що великі мита президента Дональда Трампа можуть спричинити підвищення цін і уповільнити зростання багатьох секторів економіки.

Щобільше, занепокоєння щодо високих цін спричинило зростання довгострокових інфляційних очікувань споживачів до рівнів, яких не було з початку 1993 року. Ритейлери, включаючи Target і Walmart, заявили, що покупці обережні у своїх витратах, чекають на розпродаж або роблять вибір на користь дешевших товарів.

Цікаво! Президент Федерального резерву Філадельфії Патрік Харкер застеріг, що економіка США може зіштовхнутися з проблемами, оскільки споживчий сектор виявляє ознаки напруги, а рівень довіри споживачів знижується.