Чому у США росте інфляція

Про це свідчать дані американського Міністерства праці, повідомляє 24 канал з посиланням на Reuters.

Читайте також "Найтупіша торгівельна війна": чим шкодять заяви Трампа про мита для Мексики, Канади і Китаю

За місяць споживчі ціни зросли на 0,5%. Крім того, американські підприємці починають поступово підвищувати ціни на продукцію в очікуванні запровадження Трампом мит на імпортні товари.

Що передувало підвищенню цін На початку лютого поточного року президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що його адміністрація впровадить мито у розмірі 25% на всі мексиканські та канадські товари. Проте за кілька днів Дональд Трамп призупинив введення тарифів на місяць. Водночас вже запроваджене мито в 10% на китайські товари та 25% на імпорт сталі та алюмінію. А економісти ж вважають, що ці тарифи пришвидшать інфляцію.

Цільовий показник центрального банку США з інфляції складає 2%. Згідно з регулярним опитуванням Мічиганського університету, на початку лютого річні інфляційні очікування споживачів підскочили до 15-місячного максимуму.

Зверніть увагу! Домогосподарства очікують на "негативний вплив тарифної політики".