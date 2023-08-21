Зростання цін восени: якою буде вартість бензину у вересні
Джерело:РБК-Україна
Попри покращення економічної ситуації в країні, усе ж інфляція дається взнаки. Ціни залишаються високими і, вірогідно, знову зростатимуть з вересня цього року.
Чому може подорожчати бензин
Подорожчання бензину це закономірна тенденція зростання цін на нафту. З 1 липня уже була підвищена вартість дизелю, він тепер коштує на 8 – 10 гривень дорожче. Бензин зараз має ціну на 10 – 12 гривень вищу, ніж у червні.
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Роздрібні ціни відстають, тобто умовно кажучи, якщо оптові ціни зросли на 13 гривен за 2 місяці, то роздрібні всього на 7 гривень. Тобто це очевидно, там диспропорція між цими темпами. Відповідно, це створює потенціал для подальшого зростання десь на 2-3 гривні.
Експерт вважає, що до кінця літа бензин коштуватиме 57 – 58 гривень за літр, дизель – 56 гривень.
Проте кризи серед населення точно очікувати не варто, оскільки компанії встигли зробити великі запаси палива. На думку Куюна, значне зростання ціни буде у випадку, світова нафта коштуватиме 90 доларів за барель. Тоді вартість пального сягне понад 60 гривень.
Не знаю чи зможе ринок втриматися в них, чи ні, але це дійсно вже буде такий виклик серйозний. Якщо буде 85 доларів, як останні декілька тижнів, то в принципі, я думаю, що ціна затримається на тому рівні, який буде досягнутий на кінець літа.
– вважає Куюн
Експерт наголошує, що в Україні ціна збільшується і через те, що уряд прийняв рішення про повернення розміру податків на довоєнний рівень. Гуртова ціна зростає, оподаткування також – компанії не можуть заробляти та навіть покривати власні витрати, якщо не підвищать ціну для покупців.
Ціни на пальне зараз
Вартість пального згідно зі статистикою "Консалтингової групи А-95":
- бензин А-95 – 52,52 гривні за літр;
- бензин А-95 преміум – 54,71 гривні за літр;
- бензин А-92 – 50,00 гривні за літр;
- газ автомобільний – 23,70 гривні за літр;
- дизельне пальне – 52,04 гривні за літр.