Чому може подорожчати бензин

Подорожчання бензину це закономірна тенденція зростання цін на нафту. З 1 липня уже була підвищена вартість дизелю, він тепер коштує на 8 – 10 гривень дорожче. Бензин зараз має ціну на 10 – 12 гривень вищу, ніж у червні.

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Сергій Куюн Директор "Консалтингової групи А-95" Роздрібні ціни відстають, тобто умовно кажучи, якщо оптові ціни зросли на 13 гривен за 2 місяці, то роздрібні всього на 7 гривень. Тобто це очевидно, там диспропорція між цими темпами. Відповідно, це створює потенціал для подальшого зростання десь на 2-3 гривні.

Експерт вважає, що до кінця літа бензин коштуватиме 57 – 58 гривень за літр, дизель – 56 гривень.

Проте кризи серед населення точно очікувати не варто, оскільки компанії встигли зробити великі запаси палива. На думку Куюна, значне зростання ціни буде у випадку, світова нафта коштуватиме 90 доларів за барель. Тоді вартість пального сягне понад 60 гривень.

Не знаю чи зможе ринок втриматися в них, чи ні, але це дійсно вже буде такий виклик серйозний. Якщо буде 85 доларів, як останні декілька тижнів, то в принципі, я думаю, що ціна затримається на тому рівні, який буде досягнутий на кінець літа.

– вважає Куюн