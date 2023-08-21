Почему может подорожать бензин
Удорожание бензина – это закономерная тенденция роста цен на нефть. С 1 июля уже была повышенная стоимость дизеля, он теперь стоит на 8 – 10 гривен дороже. Бензин сейчас имеет цену на 10 – 12 гривен выше, чем в июне.
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Розничные цены отстают, то есть, условно говоря, если оптовые цены выросли на 13 гривен за 2 месяца, то розничные всего на 7 гривен. То есть это очевидно, там диспропорция между этими темпами. Соответственно, это создает потенциал для дальнейшего роста где-то на 2-3 гривны.
Эксперт считает, что к концу лета бензин обойдется в 57 – 58 гривен за литр, дизель – 56 гривен.
Однако кризиса среди населения точно не стоит ожидать, поскольку компании успели сделать большие запасы топлива. По мнению Куюна, значительный рост цены будет в случае, мировая нефть будет стоить 90 долларов за баррель. Тогда стоимость горючего составит более 60 гривен.
Не знаю, сможет ли рынок удержаться в них или нет, но это действительно уже будет такой вызов серьезный. Если будет 85 долларов, как последние несколько недель, то в принципе, я думаю, что цена задержится на том уровне, который будет достигнут к концу лета.
– считает Куюн
Эксперт отмечает, что в Украине цена увеличивается и потому, что правительство приняло решение о возврате размера налогов на довоенный уровень. Оптовая цена растет, налогообложение также – компании не могут зарабатывать и даже покрывать собственные расходы, если не повысят цену покупателям.
Цены на топливо сейчас
Стоимость горючего согласно статистикой "Консалтинговая группа А-95":
- бензин А-95 – 52,52 гривны за литр;
- бензин А-95 премиум – 54,71 гривны за литр;
- бензин А-92 – 50,00 гривны за литр;
- газ автомобильный – 23,70 гривны за литр;
- дизельное топливо – 52,04 гривны за литр.