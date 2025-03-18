Не всі відчують індексацію у березні: чиї виплати будуть підвищені уже у квітні
- Березнева індексація завершена, більшість пенсіонерів уже отримує проіндексовані виплати.
- Страхові виплати будуть проіндексовані на коефіцієнт 1,115, максимальне підвищення може скласти 1 500 гривень.
Березневу індексацію завершено. Більшість пенсіонерів уже отримує проіндексовані виплати. Однак, є ті, хто відчує їх зростання лише у квітні.
Хто отримує збільшені виплати у квітні
У квітні на рахунки почнуть надходити підвищені страхові виплати, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.
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Зауважте! Виплата проіндексованої грошової допомоги передбачається постановою Кабміну від 25 лютого 2025 року № 209 "Про індексацію пенсійних і страхових виплат та додаткові заходи щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення у 2025 році".
На коефіцієнт 1,115 будуть проіндексовані такі страхові виплати:
- допомога, що надається постраждалим від нещасного випадку на виробництві, а також професійного захворювання;
- виплата, що надається в разі смерті постраждалого.
Величина підвищення щомісячної виплати визначається індивідуально залежно від розміру призначеної страхової виплати,
– йдеться у повідомленні ПФУ.
Зверніть увагу! Максимально виплати можуть зрости на 1 500 гривень.