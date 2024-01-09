Хто з українців може не платити за комунальні послуги

Деякі українці можуть отримати річну пільгу, яка дозволяє не сплачувати за комунальні послуги. Пільга становить 100% знижки на всі платіжки, але за умови, що людина відповідає певним критеріям.

Хто може мати пільгу

Отримати знижку на повну суму комунальних послуг можуть пенсіонери, які проживають в селах та раніше працювали у певних професіях.

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До таких професій належать:

вчителі;

медичні та фармацевтичні працівники;

фахівці з захисту рослин;

працівники музеїв та бібліотек;

працівники культурних та освітніх установ.

! Щоб отримати пільгу, середньомісячний дохід на одну особу в сім'ї за останні шість місяців не має бути більшим за розмір, що дає право на податкову соціальну пільгу – 3 760 гривень у 2023 році.

Це пільгове право також поширюється на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива, а також скрапленого газу.

Крім того, 100% знижку на оплату комунальних платежів можуть мати:

люди, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною та члени їхніх сімей;

учасники бойових дій з інвалідністю.

Як отримати пільгу

Пільгу можна отримати протягом року після подання заяви громадянином.

! Необхідно подати заяву разом із довідкою або записами в трудовій книжці, що підтверджують працевлаштування особи в селі за конкретними спеціальностями.

Заяву можна подати особисто через:

сервісні центри Пенсійного фонду, уповноважених посадових осіб виконавчого органу місцевої ради;

за допомогою пошти;

онлайн через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду;

через мобільний застосунок Дія.

Після подачі документів інформацію про особу включать до спеціального реєстру. Зареєстровані особи повинні подати заяву та документи, що підтверджують проживання в селі.