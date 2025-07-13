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13 липня, 18:22
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Хто має пільги на автоцивілку та який розмір знижки у 2025 році

Ірина Гайдук
Основні тези
  • Зміни в законі 2025 року зобов'язують учасників бойових дій оформлювати автоцивілку, але з 50% знижкою за певних умов.
  • Пільга в розмірі 50% також доступна пенсіонерам та особам з інвалідністю, якщо вони дотримуються встановлених умов.

Деякі автомобілісти в Україні мають право на пільги у страхуванні своїх залізних коней. Втім для отримання знижки на автоцивілку необхідно виконати кілька умов.

Які пільги на автоцивілку у 2025 році?

У січні 2025 року в Законі "Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" відбулися зміни. Зокрема вони торкнулись автомобілістів із посвідченням учасника бойових дій, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство оборони України

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Раніше УБД звільнялися від обов'язкового автострахування. Однак після змін вони теж зобов'язані оформлювати автоцивілку. 

Разом з тим учасникам бойових дій надається пільга у 50% на вартість полісу, Однак для отримання знижки діють такі умови: 

  • Пільга розповсюджується на автомобілі з робочим об’ємом двигуна до 2500 кубічних сантиметрів або потужністю до 100 кіловат для електромобілів.
  • Транспортний засіб повинен бути у власності учасника бойових дій  
  • Користуватися авто може або сам УБД або інша особа, яка належить до пільговиків.
  • Транспорт не повинен використовуватися для надання платних послуг із перевезення.

Важливо! Окрім учасників бойових дій, пільгу на автоцивілку у розмірі 50% мають право отримати також пенсіонери та особи з інвалідністю. Але вони також мають дотримуватися зазначених умов. 

Як оформити автоцивілку зі знижкою? 

Оформлення автоцивілки зі знижкою починається з вибору страхової компанії. 

  • Необхідно обрати надійного страховика, який пропонує пільгові умови для УБД, пенсіонерів та людей з інвалідністю.
  • Після цього потрібно надати компанії документ, який посвідчує статус пільговика та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.
  • Потім автомобілісту запропонують заповнити заяву та вказати всі необхідну інформацію.
  • Далі необхідно сплатити вартість поліса автострахування, враховуючи 50%; знижку.

Варто знати! Якщо пільговик має у власності кілька автомобілів, знижка на автоцивілку надається лише на один транспортний засіб. 