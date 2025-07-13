Хто має пільги на автоцивілку та який розмір знижки у 2025 році
- Зміни в законі 2025 року зобов'язують учасників бойових дій оформлювати автоцивілку, але з 50% знижкою за певних умов.
- Пільга в розмірі 50% також доступна пенсіонерам та особам з інвалідністю, якщо вони дотримуються встановлених умов.
Деякі автомобілісти в Україні мають право на пільги у страхуванні своїх залізних коней. Втім для отримання знижки на автоцивілку необхідно виконати кілька умов.
Які пільги на автоцивілку у 2025 році?
У січні 2025 року в Законі "Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" відбулися зміни. Зокрема вони торкнулись автомобілістів із посвідченням учасника бойових дій, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство оборони України.
Дивіться також І тут подорожчання: вартість страхування суден зросла через конфлікт Ізраїлю та Ірану
Раніше УБД звільнялися від обов'язкового автострахування. Однак після змін вони теж зобов'язані оформлювати автоцивілку.
Разом з тим учасникам бойових дій надається пільга у 50% на вартість полісу, Однак для отримання знижки діють такі умови:
- Пільга розповсюджується на автомобілі з робочим об’ємом двигуна до 2500 кубічних сантиметрів або потужністю до 100 кіловат для електромобілів.
- Транспортний засіб повинен бути у власності учасника бойових дій
- Користуватися авто може або сам УБД або інша особа, яка належить до пільговиків.
- Транспорт не повинен використовуватися для надання платних послуг із перевезення.
Важливо! Окрім учасників бойових дій, пільгу на автоцивілку у розмірі 50% мають право отримати також пенсіонери та особи з інвалідністю. Але вони також мають дотримуватися зазначених умов.
Як оформити автоцивілку зі знижкою?
Оформлення автоцивілки зі знижкою починається з вибору страхової компанії.
- Необхідно обрати надійного страховика, який пропонує пільгові умови для УБД, пенсіонерів та людей з інвалідністю.
- Після цього потрібно надати компанії документ, який посвідчує статус пільговика та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.
- Потім автомобілісту запропонують заповнити заяву та вказати всі необхідну інформацію.
- Далі необхідно сплатити вартість поліса автострахування, враховуючи 50%; знижку.
Варто знати! Якщо пільговик має у власності кілька автомобілів, знижка на автоцивілку надається лише на один транспортний засіб.