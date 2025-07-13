Які пільги на автоцивілку у 2025 році?

У січні 2025 року в Законі "Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" відбулися зміни. Зокрема вони торкнулись автомобілістів із посвідченням учасника бойових дій, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство оборони України.

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Раніше УБД звільнялися від обов'язкового автострахування. Однак після змін вони теж зобов'язані оформлювати автоцивілку.

Разом з тим учасникам бойових дій надається пільга у 50% на вартість полісу, Однак для отримання знижки діють такі умови:

Пільга розповсюджується на автомобілі з робочим об’ємом двигуна до 2500 кубічних сантиметрів або потужністю до 100 кіловат для електромобілів.

Транспортний засіб повинен бути у власності учасника бойових дій

Користуватися авто може або сам УБД або інша особа, яка належить до пільговиків.

Транспорт не повинен використовуватися для надання платних послуг із перевезення.

Важливо! Окрім учасників бойових дій, пільгу на автоцивілку у розмірі 50% мають право отримати також пенсіонери та особи з інвалідністю. Але вони також мають дотримуватися зазначених умов.

Як оформити автоцивілку зі знижкою?

Оформлення автоцивілки зі знижкою починається з вибору страхової компанії.

Необхідно обрати надійного страховика, який пропонує пільгові умови для УБД, пенсіонерів та людей з інвалідністю.

Після цього потрібно надати компанії документ, який посвідчує статус пільговика та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

Потім автомобілісту запропонують заповнити заяву та вказати всі необхідну інформацію.

Далі необхідно сплатити вартість поліса автострахування, враховуючи 50%; знижку.

Варто знати! Якщо пільговик має у власності кілька автомобілів, знижка на автоцивілку надається лише на один транспортний засіб.