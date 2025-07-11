Які пільги мають діти учасників бойових дій та як ними скористатися
- Діти учасників бойових дій мають право на першочергове зарахування до садочків та шкіл, безоплатне харчування, фінансування навчання, пільгові кредити, соціальні стипендії, безкоштовні підручники та інтернет, а також пільгове проживання в гуртожитках.
- Діти віком від 7 до 18 років можуть отримати безкоштовні або частково платні путівки до дитячих таборів та санаторіїв.
В Україні члени родин учасників бойових дій мають право на певні пільги. Перш за все це стосується дітей ветеранів війни.
Які пільги в школах і садочках для дітей УБД
Пільги для дітей учасників бойових дій надаються відповідно до Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та їхніх сімей", повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство у справах ветеранів.
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Перш за все діти військових мають привілеї у дитячих садочках та школах:
- першочергове зарахування до дошкільних та загальноосвітніх закладів освіти, незалежно від форми власності;
- безоплатне харчування за рахунок місцевого бюджету.
Щоб скористатися цими пільгами, необхідно подати заяву до керівника закладу освіти, додавши такі документи:
- свідоцтво про народження дитини;
- копію посвідчення учасника бойових дій;
- медичні висновки про здоров’я дитини.
Варто знати! Втім у дитячих садочках часто існує квота на зарахування дітей пільговиків – не більш як 20% групі. Тож варто подавати заяву завчасно.
Які освітні пільги для дітей УБД
Для дітей учасників бойових дій передбачена низка пільг на здобуття професійно-технічної, фахової, вищої освіти. Вони можуть отримати:
- повне або часткове фінансування навчання за рахунок державного чи місцевого бюджету;
- пільгові довгострокові кредити на здобуття освіти (до 15 років);
- соціальну стипендію, якщо, що дитина навчається на бюджетній формі навчання та не має академічної заборгованості (від 450 до 1180 гривень залежно від рівня навчального закладу);
- безкоштовне забезпечення підручниками та доступ до Інтернету в навчальному закладі;
- безкоштовне або пільгове проживання в гуртожитках.
Важливо! Для того, щоб скористатися освітніми пільгами, необхідно подати заяву на ім'я керівника навчального закладу, зазначивши види підтримки, на які претендує особа. Документом, який підтверджує право на отримання пільги, є посвідчення УБД одного з батьків дитини.
Які пільги на оздоровлення для дітей УБД
Діти УБД віком від 7 до 18 років мають право на безкоштовні або з частковою оплатою вартості путівки до дитячих таборів та санаторіїв.
Щоб отримати такі путівки можна, необхідно звернутись до управління соціального захисту населення у місці проживання з такими документами:
- копією свідоцтва про народження дитини;
- копія документа, який підтверджує належність дитини до пільгової категорії;
- та формою №079/о – медичною довідкою на дитину, яка від’їжджає в дитячий заклад оздоровлення та відпочинку.
Слід знати! Пільги для дітей учасників бойових дій діють до досягнення ними повноліття або до 23 років для студентів вишів і коледжів на денній формі навчання.