Укр Рус
Економіка Новини економіки Які пільги мають діти учасників бойових дій та як ними скористатися
11 липня, 12:01
3

Які пільги мають діти учасників бойових дій та як ними скористатися

Ірина Гайдук
Основні тези
  • Діти учасників бойових дій мають право на першочергове зарахування до садочків та шкіл, безоплатне харчування, фінансування навчання, пільгові кредити, соціальні стипендії, безкоштовні підручники та інтернет, а також пільгове проживання в гуртожитках.
  • Діти віком від 7 до 18 років можуть отримати безкоштовні або частково платні путівки до дитячих таборів та санаторіїв.

В Україні члени родин учасників бойових дій мають право на певні пільги. Перш за все це стосується дітей ветеранів війни.

Які пільги в школах і садочках для дітей УБД 

Пільги для дітей учасників бойових дій надаються відповідно до Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та їхніх сімей", повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство у справах ветеранів

Дивіться також Які пільги мають дружини учасників бойових дій у 2025 році 

Перш за все діти військових мають привілеї у дитячих садочках та школах:

  • першочергове зарахування до дошкільних та загальноосвітніх закладів освіти, незалежно від форми власності;
  • безоплатне харчування за рахунок місцевого бюджету. 

Щоб скористатися цими пільгами, необхідно подати заяву до керівника закладу освіти, додавши такі документи:

  • свідоцтво про народження дитини;
  • копію посвідчення учасника бойових дій;
  • медичні висновки про здоров’я дитини.

Варто знати! Втім у дитячих садочках часто існує квота на зарахування дітей пільговиків  – не більш як 20% групі. Тож варто подавати заяву завчасно.

Які освітні пільги для дітей УБД 

Для дітей учасників бойових дій передбачена низка пільг на здобуття професійно-технічної, фахової, вищої освіти. Вони можуть отримати: 

  • повне або часткове фінансування навчання за рахунок державного чи місцевого бюджету;
  • пільгові довгострокові кредити на здобуття освіти (до 15 років);
  • соціальну стипендію, якщо, що дитина навчається на бюджетній формі навчання та не має академічної заборгованості (від 450 до 1180 гривень залежно від рівня навчального закладу);
  • безкоштовне забезпечення підручниками та доступ до Інтернету в навчальному закладі;
  • безкоштовне або пільгове проживання в гуртожитках.

Важливо! Для того, щоб скористатися освітніми пільгами, необхідно подати заяву на ім'я керівника навчального закладу, зазначивши види підтримки, на які претендує особа. Документом, який підтверджує право на отримання пільги, є посвідчення УБД одного з батьків дитини.  

Які пільги на оздоровлення для дітей УБД

Діти УБД віком від 7 до 18 років мають право на безкоштовні або з частковою оплатою вартості путівки до дитячих таборів та санаторіїв.

Щоб отримати такі путівки можна, необхідно звернутись до управління соціального захисту населення у місці проживання з такими документами: 

  • копією свідоцтва про народження дитини;
  • копія документа, який підтверджує належність дитини до пільгової категорії;
  • та формою №079/о – медичною довідкою на дитину, яка від’їжджає в дитячий заклад оздоровлення та відпочинку.

Слід знати! Пільги для дітей учасників бойових дій діють до досягнення ними повноліття або до 23 років для студентів вишів і коледжів на денній формі навчання. 