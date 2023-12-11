Якими пільгами можуть скористатися особи з інвалідністю ІІІ групи

Українці, які маються статус особи з інвалідністю ІІІ групи, мають право на деякі державні пільги. Проте, щоб скористатися ними необхідно завжди мати при собі відповідне посвідчення.

Хто отримує виплати від держави та пільги на роботі

Держава виплачує таку допомогу для осіб з інвалідністю ІІІ групи у наступних розмірах:

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інвалідність з дитинства – 60% від прожиткового мінімуму;

діти-інваліди, які не досягли віку 18 років – 70% від прожиткового.

Такі особи мають право на пенсію по інвалідності за наявності страхового стажу на час настання каліцтва або на день звернення за пенсією залежно від віку. Пенсія складає – 50% від виплат за віком.

Щодо роботи, то роботодавець має облаштувати робоче місце для такої людини й не може відмовити їй у працевлаштуванні, якщо вона відповідає потрібним критеріям для професії. Випробувальний термін для таких працівників не законний.

Передбачені такі пільги на відпочинок:

додаткові два дні до щорічної відпустки;

обов’язкове надання за їхнім бажанням відпустки без збереження зарплати – до 30 днів на рік;

для осіб, які набули інвалідність внаслідок війни надається додаткова відпустка зі збереженням зарплати – 14 днів на рік.

Освіта та житло

Діти з інвалідністю ІІІ групи можуть безкоштовно займатися у загальних або спеціальних позашкільних закладах музикою та образотворчим мистецтвом. Також абітурієнти, які набрали високий бал на екзаменах, можуть потрапити на бюджетне місце у ВНЗ без черги.

За такими студентами зберігають її соцдопомогу та платять повну стипендію, якщо ВНЗ її призначає.

У сфері житла такі особи мають право на обладнання спеціальними пристосуваннями приміщення, де вони живуть. Проте це стосується лише дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування.

Також такі діти після досягнення повноліття мають право в першу чергу отримати житло і кошти на його облаштування. Звісно, якщо рішення МСЕ постановить, що підліток може доглядати за собою самостійно.

Ліки та транспорт

Пільговики можуть безкоштовно отримати:

засоби реабілітації – наприклад протези;

вироби медичного призначення – індивідуальні пристрої, протези очей, зубів, тощо;

автомобілі, крісла з електроприводом – за наявності відповідного медичного висновку.

Також, якщо їх пенсія не перевищує мінімальну, вони можуть розраховувати на безкоштовні ліки, але це працює тільки щодо препаратів за рецептами та у випадку амбулаторного лікування.

Діти з інвалідністю ІІІ групи та особи, які їх супроводжують, мають право на безоплатний проїзд у міському транспорті. Проте завжди варто пам'ятати про наявність посвідчення. Ще вони можуть користуватися залізничним транспортом зі знижкою 50%.