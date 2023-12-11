Хто отримує виплати від держави та пільги на роботі

Держава виплачує таку допомогу для осіб з інвалідністю ІІІ групи у наступних розмірах:

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інвалідність з дитинства – 60% від прожиткового мінімуму;

діти-інваліди, які не досягли віку 18 років – 70% від прожиткового.

Такі особи мають право на пенсію по інвалідності за наявності страхового стажу на час настання каліцтва або на день звернення за пенсією залежно від віку. Пенсія складає – 50% від виплат за віком.

Щодо роботи, то роботодавець має облаштувати робоче місце для такої людини й не може відмовити їй у працевлаштуванні, якщо вона відповідає потрібним критеріям для професії. Випробувальний термін для таких працівників не законний.

Передбачені такі пільги на відпочинок:

додаткові два дні до щорічної відпустки;

обов’язкове надання за їхнім бажанням відпустки без збереження зарплати – до 30 днів на рік;

для осіб, які набули інвалідність внаслідок війни надається додаткова відпустка зі збереженням зарплати – 14 днів на рік.

Освіта та житло

Діти з інвалідністю ІІІ групи можуть безкоштовно займатися у загальних або спеціальних позашкільних закладах музикою та образотворчим мистецтвом. Також абітурієнти, які набрали високий бал на екзаменах, можуть потрапити на бюджетне місце у ВНЗ без черги.

Зверніть увагу! За такими студентами зберігають її соцдопомогу та платять повну стипендію, якщо ВНЗ її призначає.

У сфері житла такі особи мають право на обладнання спеціальними пристосуваннями приміщення, де вони живуть. Проте це стосується лише дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування.

Також такі діти після досягнення повноліття мають право в першу чергу отримати житло і кошти на його облаштування. Звісно, якщо рішення МСЕ постановить, що підліток може доглядати за собою самостійно.

Ліки та транспорт

Пільговики можуть безкоштовно отримати:

засоби реабілітації – наприклад протези;

вироби медичного призначення – індивідуальні пристрої, протези очей, зубів, тощо;

автомобілі, крісла з електроприводом – за наявності відповідного медичного висновку.

Також, якщо їх пенсія не перевищує мінімальну, вони можуть розраховувати на безкоштовні ліки, але це працює тільки щодо препаратів за рецептами та у випадку амбулаторного лікування.

Діти з інвалідністю ІІІ групи та особи, які їх супроводжують, мають право на безоплатний проїзд у міському транспорті. Проте завжди варто пам'ятати про наявність посвідчення. Ще вони можуть користуватися залізничним транспортом зі знижкою 50%.