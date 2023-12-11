Кто получает выплаты от государства и льготы на работе

Государство выплачивает такую помощь для лиц с инвалидностью ІІІ группы в следующих размерах:

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инвалидность с детства – 60% от прожиточного минимума;

дети-инвалиды, не достигшие возраста 18 лет – 70% от прожиточного.

Такие лица имеют право на пенсию по инвалидности при наличии страхового стажа на время наступления увечья или на день обращения за пенсией в зависимости от возраста. Пенсия составляет – 50% от выплат по возрасту.

Что касается работы, то работодатель должен обустроить рабочее место для такого человека и не может отказать ему в трудоустройстве, если он отвечает нужным критериям профессии. Испытательный срок для таких работников не законен.

Предусмотрены следующие льготы на отдых:

дополнительные два дня к ежегодному отпуску;

обязательное предоставление по их желанию отпуска без сохранения зарплаты – до 30 дней в году;

для лиц, получивших инвалидность в результате войны предоставляется дополнительный отпуск с сохранением зарплаты – 14 дней в году.

Образование и жилье

Дети с инвалидностью III группы могут бесплатно заниматься в общих или специальных внешкольных учреждениях музыкой и изобразительным искусством. Также абитуриенты, набравшие высокий балл на экзаменах, могут попасть на бюджетное место в вузе без очереди.

Обратите внимание! За такими студентами сохраняют ее соцпомощь и платят полную стипендию, если вуз ее назначает.

В сфере жилья такие лица обладают правом на оборудование специальными приспособлениями помещения, где они живут. Однако это касается только детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки.

Также такие дети по достижении совершеннолетия имеют право в первую очередь получить жилье и средства на его обустройство. Конечно, если решение МСЭ постановит, что подросток может ухаживать за собой самостоятельно.

Лекарства и транспорт

Льготники могут бесплатно получить:

средства реабилитации – например протезы;

изделия медицинского назначения – индивидуальные устройства, протезы глаз, зубов и т.п.;

автомобили, кресла с электроприводом – при наличии соответствующего медицинского заключения.

Также, если их пенсия не превышает минимальную, они могут рассчитывать на бесплатные лекарства, но это работает только по препаратам по рецептам и в случае амбулаторного лечения.

Дети с инвалидностью III группы и сопровождающие их лица имеют право на безвозмездный проезд в городском транспорте. Однако всегда следует помнить о наличии удостоверения. Еще они могут воспользоваться железнодорожным транспортом со скидкой 50%.