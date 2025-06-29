Пенсіонери можуть на цьому зекономити: які пільги впровадив український уряд

Українські пенсіонери мають право на певні пільги. Йдеться, зокрема, про безоплатний проїзд у деяких видах транспорту.

На які пільги мають право пенсіонери

Пенсіонери можуть не оплачувати проїзд у деякому міському транспорті. Виключенням з цього переліку, є таксі, повідомляє 24 Канал.

Читайте також Найодіозніше весілля року: скільки коштувало "свято кохання" Джеффа Безоса і Лорен Санчес

Також пенсіонери мають право на безоплатний проїзд у залізничному транспорті. Проте йдеться саме про рейси, що належать до приміського сполучення.

У пенсіонерів є можливість отримати безоплатні юридичні послуги. До таких відносяться:

фахова консультація;

захист прав особи;

захист інтересів та їх представлення.

Від якого податку звільнили пенсіонерів

Пенсіонери, що отримують виплати за віком, можуть розраховувати на звільнення від земельного податку. Така пільга діє лише, якщо їхня ділянка відповідає таким лімітам:

ділянка площею до 0,01 гектара використовується для будівництва індивідуальних гаражів;

до 0,12 гектара – для садівництва;

до 2 гектарів – для ведення особистого сільського господарства;

до 0,10 гектара – для індивідуального дачного будівництва.

Ліміти ділянок на будівництво та обслуговування житлових будинків, залежно від типу населеного пункту такі: