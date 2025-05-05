5 пільг для пенсіонерів, про які усі мовчать

Українські пенсіонери можуть розраховувати не лише на грошові виплати. Урядом також передбачається надання літнім людям ряду пільг.

На які пільги можуть розраховувати українські пенсіонери

Вони можуть стосуватися сфери комунальних послуг, транспорту тощо, передає 24 Канал.

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Пільги надають можливість пенсіонерам зменшити власні фінансові витрати та покращити свій рівень життя. Зокрема йдеться про такі види допомоги:

Безплатний проїзд. У міському громадському транспорті та на приміських маршрутах, а також у приміських поїздах пенсіонери можуть не сплачувати за квиток. Безплатна комуналка. Пенсіонери в Україні мають знижку у розмірі 100% на сплату ЖКП, паливо та газ, якщо проживають у сільській місцевості та до виходу на пенсію працювали вчителями, бібліотекарями, медиками або працівниками культури. Звільнення від земельного податку. Відповідно до статті 281.1. Податкового кодексу України, пенсіонери за віком звільнені від його сплати. Можливість отримати безплатну юридичну допомогу. Також пенсіонери можуть розраховувати на вторинну допомогу за умови, якщо пенсія становить менше ніж 4 722 гривні або менше ніж 6 056 гривень в осіб з інвалідністю. Оформлення субсидій для оплати житлово-комунальних послуг. Розмір допомоги залежить від доходу всіх членів родини та розраховується індивідуально.

Важливо! Пенсіонери, які володіють машиною з двигуном об'ємом до 2500 кубічних сантиметрів або електродвигуном потужністю до 100 кіловатів, можуть претендувати на 50% знижку на автострахування. Також літні люди можуть паркувати автомобіль на платних парковках абсолютно безплатно.