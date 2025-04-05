Нові пільги для українців: хто може економити на транспорті, комуналці та лікуванні

Українське законодавство передбачає низку пільг для окремих категорій громадян. Хто має право на знижки в медицині, транспорті та оплаті комунальних послуг, і як їх отримати, читайте далі.

Хто може отримати пільги від держави

Відповідно до статті 21 Закону України "Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", ліквідатори 2-ї категорії мають право на різні пільги та компенсації, передає 24 Канал із посиланням на "На пенсії".

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Втім, для отримання пільг у 2025 році середньомісячний дохід сім’ї на одну особу не повинен перевищувати 4 240 гривень за останні шість місяців.

Які саме пільги передбачені для ліквідаторів

Медичні та соціальні пільги

Серед медичних пільг для ліквідаторів у 2025 році передбачене безкоштовне отримання ліків, пріоритетне обслуговування в медичних закладах, щорічні медичні обстеження, а також повна оплата лікарняних.

У разі виходу на пенсію або зміні роботи передбачено збереження робочого місця та компенсації при звільненні.

Комунальні пільги

Комунальні пільги включають знижки на оплату житла та комунальних послуг, відшкодування вартості палива для будинків з автономним опаленням та можливість отримати земельні ділянки для будівництва.

Транспортні та інші пільги

Транспортні пільги включають 50% знижки на проїзд один раз на рік по Україні, а також безкоштовний проїзд у міському та приміському транспорті. Діти ліквідаторів мають право на першочергове місце в дитячих садках та позаконкурсний вступ до навчальних закладів.