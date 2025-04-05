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Економіка Соцвиплати Нові пільги для українців: хто може економити на транспорті, комуналці та лікуванні
5 квітня, 07:00
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Нові пільги для українців: хто може економити на транспорті, комуналці та лікуванні

Катерина Добровольська
Основні тези
  • Ліквідатори Чорнобильської катастрофи отримують пільги у медичній, соціальній, житловій та транспортній сферах, якщо дохід на одну особу в сім'ї не перевищує 4 240 гривень на місяць.
  • Медичні пільги включають безкоштовні ліки, пріоритетне обслуговування, щорічні обстеження та оплату лікарняних, а комунальні пільги - знижки на оплату житла та палива.

Українське законодавство передбачає низку пільг для окремих категорій громадян. Хто має право на знижки в медицині, транспорті та оплаті комунальних послуг, і як їх отримати, читайте далі.

Хто може отримати пільги від держави

Відповідно до статті 21 Закону України "Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", ліквідатори 2-ї категорії мають право на різні пільги та компенсації, передає 24 Канал із посиланням на "На пенсії".

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Втім, для отримання пільг у 2025 році середньомісячний дохід сім’ї на одну особу не повинен перевищувати 4 240 гривень за останні шість місяців.

Які саме пільги передбачені для ліквідаторів

  • Медичні та соціальні пільги

Серед медичних пільг для ліквідаторів у 2025 році передбачене безкоштовне отримання ліків, пріоритетне обслуговування в медичних закладах, щорічні медичні обстеження, а також повна оплата лікарняних.

У разі виходу на пенсію або зміні роботи передбачено збереження робочого місця та компенсації при звільненні.

  • Комунальні пільги

Комунальні пільги включають знижки на оплату житла та комунальних послуг, відшкодування вартості палива для будинків з автономним опаленням та можливість отримати земельні ділянки для будівництва.

  • Транспортні та інші пільги

Транспортні пільги включають 50% знижки на проїзд один раз на рік по Україні, а також безкоштовний проїзд у міському та приміському транспорті. Діти ліквідаторів мають право на першочергове місце в дитячих садках та позаконкурсний вступ до навчальних закладів.