Пільги для родичів військовослужбовців: повний перелік

8 січня 2025, 19:05
Читать новость на русском
Автор: Валерія Моргун

Військові в Україні мають право на чималу кількість пільг та різної допомоги від держави. Однак отримувати її можуть не тільки військові, але і їхні близькі родичі.

Хто може отримати пільги з родичів військових

До членів родин військових, які можуть розраховувати на пільги, входять не тільки дружини або чоловіки та неповнолітні діти, пише 24 канал з посиланням на Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

Читайте також Які виплати отримають звільнені військові у 2025 році

Також до списку входять:

  • Непрацездатні батьки;
  • Повнолітні діти, що визнані особами з інвалідністю з дитинства (I та II група) або особами з інвалідністю I групи;
  • Особа, яка перебуває під опікою або піклуванням пільговика та проживає разом з УБД.

Які пільги можуть отримати родичі військовослужбовців

Так для дружин та інших родичів військових передбачені такі знижки на комунальні послуги:

  1. 75% знижка на оплату житла;
  2. 75% знижка на газ, електроенергію та інші комунальні послуги, а для людей з інвалідністю передбачена знижка 100%;
  3. 75% знижка на паливо для оселі, що немає централізованого опалення.

Діти захисників України також мають низку пільг:

  • оздоровлення та відпочинок дітей учасників бойових дій;
  • дітям УБД передбачені першочергові місця у дитячих оздоровчих таборах;
  • право на переведення на бюджетну форму навчання під час здобуття вищої, професійно-технічної та фахової передвищої освіти на денній формі;
  • діти учасників бойових дій, що навчаються на денній формі, мають право на безоплатне або пільгове проживання у гуртожитках;
  • дітям УБД надаються першочергові місця у загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах за місцем проживання;
  • діти-студенти УБД мають право на соціальну стипендію за умови відсутності заборгованості.