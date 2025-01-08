Кто может получить льготы из родственников военных

К членам семей военных, которые могут рассчитывать на льготы, входят не только жены или мужья и несовершеннолетние дети, пишет 24 канал со ссылкой на Закон Украины "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты".

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Также в список входят:

  • Нетрудоспособные родители;
  • Совершеннолетние дети, признанные лицами с инвалидностью с детства (I и II группа) или лицами с инвалидностью I группы;
  • Лицо, которое находится под опекой или попечительством льготника и проживает вместе с УБД.

Какие льготы могут получить родственники военнослужащих

Так для жен и других родственников военных предусмотрены такие скидки на коммунальные услуги:

  1. 75% скидка на оплату жилья;
  2. 75% скидка на газ, электроэнергию и другие коммунальные услуги, а для людей с инвалидностью предусмотрена скидка 100%;
  3. 75% скидка на топливо для дома, что нет централизованного отопления.

Дети защитников Украины также имеют ряд льгот:

  • оздоровление и отдых детей участников боевых действий;
  • детям УБД предусмотрены первоочередные места в детских оздоровительных лагерях;
  • право на перевод на бюджетную форму обучения при получении высшего, профессионально-технического и профессионального предвысшего образования на дневной форме;
  • дети участников боевых действий, обучающихся на дневной форме, имеют право на бесплатное или льготное проживание в общежитиях;
  • детям УБД предоставляются первоочередные места в общеобразовательных и дошкольных учебных заведениях по месту жительства;
  • дети-студенты УБД имеют право на социальную стипендию при условии отсутствия задолженности.