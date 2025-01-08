Хто може отримати пільги з родичів військових

До членів родин військових, які можуть розраховувати на пільги, входять не тільки дружини або чоловіки та неповнолітні діти, пише 24 канал з посиланням на Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

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Також до списку входять:

Непрацездатні батьки;

Повнолітні діти, що визнані особами з інвалідністю з дитинства (I та II група) або особами з інвалідністю I групи;

Особа, яка перебуває під опікою або піклуванням пільговика та проживає разом з УБД.

Які пільги можуть отримати родичі військовослужбовців

Так для дружин та інших родичів військових передбачені такі знижки на комунальні послуги:

75% знижка на оплату житла; 75% знижка на газ, електроенергію та інші комунальні послуги, а для людей з інвалідністю передбачена знижка 100%; 75% знижка на паливо для оселі, що немає централізованого опалення.

Діти захисників України також мають низку пільг: