Хто може отримати пільги з родичів військових
До членів родин військових, які можуть розраховувати на пільги, входять не тільки дружини або чоловіки та неповнолітні діти, пише 24 канал з посиланням на Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".
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Також до списку входять:
- Непрацездатні батьки;
- Повнолітні діти, що визнані особами з інвалідністю з дитинства (I та II група) або особами з інвалідністю I групи;
- Особа, яка перебуває під опікою або піклуванням пільговика та проживає разом з УБД.
Які пільги можуть отримати родичі військовослужбовців
Так для дружин та інших родичів військових передбачені такі знижки на комунальні послуги:
- 75% знижка на оплату житла;
- 75% знижка на газ, електроенергію та інші комунальні послуги, а для людей з інвалідністю передбачена знижка 100%;
- 75% знижка на паливо для оселі, що немає централізованого опалення.
Діти захисників України також мають низку пільг:
- оздоровлення та відпочинок дітей учасників бойових дій;
- дітям УБД передбачені першочергові місця у дитячих оздоровчих таборах;
- право на переведення на бюджетну форму навчання під час здобуття вищої, професійно-технічної та фахової передвищої освіти на денній формі;
- діти учасників бойових дій, що навчаються на денній формі, мають право на безоплатне або пільгове проживання у гуртожитках;
- дітям УБД надаються першочергові місця у загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах за місцем проживання;
- діти-студенти УБД мають право на соціальну стипендію за умови відсутності заборгованості.