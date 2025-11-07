Військові можуть платити менше за світло: які пільги для УБД

Українські військові, які мають статус учасника бойових дій, можуть претендувати на пільги. Зокрема, держава гарантує їм знижки на оплату комунальних послуг.

Які пільги на світло для УБД?

Пільги учасникам бойових дій надаються за законом "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Згідно цього закону, УБД можуть отримати 75% знижки на такі послуги:

плату за комунальні послуги – газ, електроенергію , водопостачання та водовідведення, вивезення сміття;

, водопостачання та водовідведення, вивезення сміття; плату за користування балонним газом для побутових потреб – в межах норм споживання;

квартплату в межах норм – 21 квадратного метра загальної житлової площі на кожну особу, яка постійно живе у квартирі чи будинку та додатково 10,5 квадратних метрів м на сім’ю;

та на вартість палива, у тому числі рідкого, для тих, хто проживає у будинках без центрального опалення.

Таким чином, за рахунок знижки платіжка за спожиті кіловати для УБД буде значно менша, ніж для інших споживачів електроенергії.

Зауважте! Для осіб з інвалідністю з цієї категорії пільга на оплату комунальних послуг може складати 100%.

Хто має право на пільги?

Знижку на оплату спожитої електроенергії можуть отримати не лише УБД, але й члени його родини, що проживають разом з ним.

дружина або чоловік;

їхні діти до досягнення віку 18 років;

неодружені повнолітні діти, які мають інвалідність з дитинства І чи ІІ групи, або інвалідність І групи;

особи, які доглядають за ветераном з I групою інвалідності і проживають разом з ним;

особи під опікою чи піклуванням УБД, якщо вони проживають разом з ним.

Як оформити пільгу на світло?

Щоб отримати пільгу на світло, учаснику бойових дій необхідно оформити її через Пенсійний фонд, зазначає Міністерство оборони України.

Потрібно подати заяву на знижку, а також такі документи:

заяву про внесення відомостей до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги

паспорт;

посвідчення УБД, що підтверджує право на пільгу;

обліковий номер платника податків.

Варто знати! Подати документи можна особисто в сервісному центрі ПФУ за місцем проживання або ж дистанційно через вебпортал електронних послуг фонду.

Які ще пільги має УБД?