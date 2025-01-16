Пільги для учасників бойових дій: як держава допомагає захисникам і захисницям України

Учасники бойових дій можуть отримати певні пільги від держави. Зокрема також члени їхніх родин можуть отримати допомогу.

Медичні пільги для УБД

Пільги можуть належати до абсолютно різних галузей життя, пише 24 канал з посиланням на Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

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Так учасники бойових дій мають значні пільги щодо медичних послуг. Серед них є такі пункти:

безоплатно одержати ліки лікарські засоби, імунобіологічних препарати та вироби медичного призначення за рецептами лікарів;

право на першочергове безплатне зубопротезування (за винятком протезування з дорогоцінних металів);

безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням або одержання компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування;

користування при виході на пенсію (незалежно від часу виходу на пенсію) чи зміні місця роботи поліклініками та госпіталями, до яких вони були прикріплені за попереднім місцем роботи;

щорічне медичне обстеження і диспансеризація із залученням необхідних спеціалістів;

першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, аптеках та першочергова госпіталізація.

Пільги на комунальні послуги

Зокрема учасники бойових дій можуть отримати пільги щодо житлових питань:

75% знижка плати за користування житлом;

75% знижка плати за користування комунальними послугами;

першочергове забезпечення жилою площею осіб, які потребують поліпшення житлових умов, та першочергове відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва, першочерговий ремонт будинків і квартир.

Зауважте! Крім того, особи, які дістали поранення (контузію або каліцтво під час участі в бойових діях) забезпечуються жилою площею у строк 2 роки після становлення на квартирний облік.

Інші пільги для учасників бойових дій

До інших пільг належать такі: