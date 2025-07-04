Пільги для виробників озброєння – Арахамія розповів, хто зможе їх отримувати

Ініціативи Defence City передбачає спецумови для виробників озброєння. Тому в Україні планують створити окремий Перелік оборонних підприємств.

Хто з виробників зброї зможе отримувати пільги

Ті, хто туди потрапить, зможуть отримати податкові пільги, спростити процедури релокації виробництва, експортувати продукцію, а також зникнуть з публічних реєстрів, пише 24 Канал з посиланням на Бабель.

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Однак пільги діятимуть лише для доброчесних виробників. Про це розповів співавтор проєкту та голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Він пояснив, що наразі невідомо, хто саме визначатиме склад Переліку. Однак ймовірно, що рішення ухвалюватиме колегіальний орган при Міністерстві оборони.

Ми хочемо, щоб Міністерство оборони визначило, що їм потрібно. Наприклад, зараз іде війна дронів, відповідно дрони, високоточна зброя – це пріоритет, тож напевно ці виробники будуть пріоритетними. Завтра зʼявляться роботизовані платформи зі штучним інтелектом – змінювати закон?

– сказав Арахамія.

Він додав, що Defence City задає рамку. Проте лише Міністерство оборони вже вирішить, "хто значний, а хто ні – своїми підзаконними актами".

У тексті законопроєкту йдеться, що компанія має:

отримувати щонайменше 90% доходу з оборонних замовлень;

справно платити податки;

не мати виконавчих проваджень.

Зокрема Давід Арахмія зазначив, що в країні за три роки війни в оборонці з’явилося понад тисячу нових виробників. Вже навіть є кейси, коли люди збудували сучасні підземні приміщення для заряджання боєприпасів.

Але проти них порушують кримінальні справи за те, що вони побудували щось не за проєктом, не оцінили вплив на довкілля або не дотримуються законів про охорону праці. Люди були вимушені порушувати законодавство, щоб захистити виробництво, бо розуміли, що "рано чи пізно буде якась амністія", а головне — це поставки на поле бою.

Ми хочемо, щоб цей проєкт поширювався на доброчесних виробників зброї,

– заявив Арахамія.

За його словами, формально доброчесний виробник не має таких важливих речей:

податкових заборгованостей;

виконавчих проваджень;

затримок перед замовником.

Важливо! Давид Арахамія наголосив, що недоброчесні аферисти, які оточили Міністерство оборони ще з часів Резнікова, під таку амністію не потраплять.