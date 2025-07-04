Кто из производителей оружия сможет получать льготы

Те, кто туда попадет, смогут получить налоговые льготы, упростить процедуры релокации производства, экспортировать продукцию, а также исчезнут из публичных реестров, пишет 24 Канал со ссылкой на Бабель.

Читайте также Украина открывает производства оружия в Дании

Однако льготы будут действовать только для добропорядочных производителей. Об этом рассказал соавтор проекта и председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Он пояснил, что пока неизвестно, кто именно будет определять состав Перечня. Однако вероятно, что решение будет принимать коллегиальный орган при Министерстве обороны.

Мы хотим, чтобы Министерство обороны определило, что им нужно. Например, сейчас идет война дронов, соответственно дроны, высокоточное оружие – это приоритет, поэтому наверняка эти производители будут приоритетными. Завтра появятся роботизированные платформы с искусственным интеллектом – менять закон?

– сказал Арахамия.

Он добавил, что Defence City задает рамку. Однако только Министерство обороны уже решит, "кто значительный, а кто нет – своими подзаконными актами".

В тексте законопроекта говорится, что компания должна:

получать не менее 90% дохода с оборонных заказов;

исправно платить налоги;

не иметь исполнительных производств.

В частности Давид Арахмия отметил, что в стране за три года войны в оборонке появилось более тысячи новых производителей. Уже даже есть кейсы, когда люди построили современные подземные помещения для зарядки боеприпасов.

Но против них возбуждают уголовные дела за то, что они построили что-то не по проекту, не оценили влияние на окружающую среду или не соблюдают законы об охране труда. Люди были вынуждены нарушать законодательство, чтобы защитить производство, потому что понимали, что "рано или поздно будет какая-то амнистия", а главное - это поставки на поле боя.

Мы хотим, чтобы этот проект распространялся на добропорядочных производителей оружия,

– заявил Арахамия.

По его словам, формально добропорядочный производитель не имеет таких важных вещей:

налоговых задолженностей;

исполнительных производств;

задержек перед заказчиком.

Важно! Давид Арахамия отметил, что недобросовестные аферисты, которые окружили Министерство обороны еще со времен Резникова, под такую амнистию не попадут.