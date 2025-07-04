Як відбуватиметься виробництво зброї в Данії

Україна створить оборонні виробництва на території Данії, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністра з питань стратегічних галузей промисловості Германа Сметаніна.

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Шлях до створення компаній відкрили завдяки підписаній Копенгагені угоді з Міністром промисловості Данії Мортеном Бьодсковим.

Рік тому Данія першою почала фінансувати виробництво зброї українськими компаніями. Сьогодні – стала першою країною, куди Україна експортує власні оборонні технології для виробництва, масштабування й постачання до українського війська,

– повідомив Сметанін.

За його словами, це унікальний кейс міжнародної кооперації для українського оборонно-промислового комплексу.

Що відомо про спільне виробництво зброї

Міністр оборони Рустем Умєров під час зустрічі з журналістами розповів, на якій стадії перебувають проєкти спільного виробництва зброї.

Зараз є 21 ініціатива локалізації виробництв в Україні з найбільшими виробниками озброєння світу, і до десяти проєктів закордоном. Всі на різних стадіях — десь вже є конкретні домовленості, десь ще на стадії переговорів. Мова йде про Данію, Британію, Норвегію і так далі. Наприклад, в Данії український завод вже плануємо відкривати протягом найближчих місяців,

– повідомив Умєров.

За його словами, головна мета – створити законодавчі інструменти, щоб стимулювати приток інвестицій в нашу країну. Що стосується виробництв в Україні – нині опрацьовують можливість зосередження в окремих областях, де можна забезпечити фізичну безпеку цих заводів. Ці підприємства мають бути захищені ППО, аби Україна мала шанс на довгострокові інвестиції й контракти.

