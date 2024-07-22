Які пільги на комунальні послуги мають військовослужбовці

Українські військовослужбовці мають право на пільги з оплати комунальних послуг. Законодавство визначає пільги в розмірі 75% на оплату деяких комунальних послуг і придбання палива.

Які пільги на газ мають військовослужбовці

Згідно із Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального статусу", учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни та члени сімей загиблих захисників мають право на пільги на оплату житлово-комунальних послуг.

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Зокрема, 75% знижки мають військовослужбовці на оплату рахунків за газ. А крім того, мають 75% знижки на паливо, зокрема рідке, для будинків без центрального опалення.

Знижка на опалення розраховується з урахуванням площі помешкання.

Держава покриває 75% вартості опалення для 21 квадратний метр на кожного члена родини, який постійно проживає у будинку чи квартирі, і додатково 10,5 квадратних метра на сім’ю.

Які пільги на електроенергію мають військові

Військовослужбовці, які отримали інвалідність внаслідок війни, мають право на 100% знижку на житлово-комунальні послуги.

Військовослужбовці зі статусом учасника бойових дій мають право на знижку в розмірі 75% на оплату електроенергії.

Як податися на пільги

Сім’ям військовослужбовців надається 50% знижка на комунальні послуги. Для її отримання потрібно звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду або подати заяву онлайн.

Щоб скористатися пільгами, потрібно зробити сканкопії наступних документів:

Паспорт. Документи, що підтверджують право на пільгу (наприклад, посвідчення УБД). Обліковий номер реєстраційної картки платника податків.

Далі потрібно подати дві заяви до Пенсійного фонду: